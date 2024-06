Il G7 si apre con la “fake news” sull’aborto. Palazzo Chigi: “Nessuna pressione dall’Italia”

“Nessuno Stato ha chiesto di eliminare il riferimento alle questioni relative all’aborto dalla bozza delle conclusioni del vertice G7, così come riportato da alcuni organi di stampa in una fase in cui le dinamiche negoziali sono ancora in corso. Tutto quello che entrerà nel documento conclusivo sarà un punto di caduta finale frutto di un negoziato fra i membri G7”. Neanche la categorica smentita di Palazzo Chigi ha impedito, ad alcuni giornali, tra cui la solita “Repubblica“, di titolare sui fantomatici tentativi di censura del governo italiano su uno dei punti (non certo tra i principali del vertice) che potrebbe essere trattato nella bozza di accordo prima delle conclusioni finale. Fonti della presidenza del G7, a guida italiana, al via oggi a Borgo Egnazia, circa l’importanza di garantire un accesso effettivo e sicuro all’aborto, inserito nell’ultimo G7 di Hiroshima, ha chiarito che non se n’è neanche parlato, e nessuna richiesta è arrivata da alcun Paese, Italia compresa. Quindi non si comprende da dove nascerebbero le proteste di Francia e Germania su cui oggi titola “Repubblica“, citando fonti riservatissime…

G7, dall’aborto (smentito) all’obiettivo di aiutare l’Ucraina

Il sostegno a Kiev è l’obiettivo dominus del G7 a guida italiana. Il traguardo da tagliare per far sì che il summit a Borgo Egnazia venga ricordato come un indubbio successo. E sembra di ora in ora più vicino. Fonti americane e fonti dell’Eliseo lasciano intendere che il prestito di 50 miliardi di dollari a Kiev sarebbe a un passo, l’uso degli asset russi congelati per aiutare l’Ucraina sempre più a portata di mano: “C’è un accordo” per renderlo possibile entro la fine del 2024.

Gli sherpa sono al lavoro, gli italiani -capitanati da Elisabetta Belloni – incassano i complimenti dei francesi per la capacità di mediare, di cercare soluzioni, di arrivare a una sintesi. Perché il nodo da sbrogliare è tutt’altro che semplice, legato a una serie di incognite sul fondo di solidarietà proposto dagli americani per tendere la mano all’Ucraina.

Si lavora per superare gli scogli tecnici, perché il problema delle garanzie continua a gettare ombre sull’intesa. A cominciare dal rischio che i tassi possano scendere generando minori extraprofitti; per non parlare di un cambio nell’amministrazione americana, con l’incognita Trump che aleggia nell’aria. La possibilità che prima o poi si arrivi a un accordo di pace, inoltre, porterebbe con sé paradossalmente un problema: uno stop alle sanzioni con il prestito ancora in piedi. Intanto non passa inosservata la fuga in avanti dell’Eliseo. Che, da fonti italiane che lavorano al dossier, viene letta come “un segno di debolezza”, in un momento particolarmente delicato per il Presidente francese Emmanuel Macron. Anche se, viene fatto notare con una certa amarezza, “il G7 non dovrebbe essere utilizzato per fare campagna elettorale, tanto più in mezzo a due guerre”.

“Qualsiasi escalation della guerra in Ucraina rappresenta una minaccia diretta alla stabilità regionale e sicurezza internazionale. Abbiamo un disperato bisogno di una pace giusta e sostenibile, in linea con la Carta Onu, il diritto internazionale e le risoluzioni dell’Assemblea Generale, compreso il principio di integrità territoriale”, ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres in un’intervista a Repubblica, senza fare riferimento, guarda caso, ad alcun “giallo” sull’aborto.

Oggi alle 10.30 la prima foto di gruppo

A Borgo Egnazia, dove la premier è arrivata lunedì in compagnia della figlia Ginevra, alle 10.30 il summit avrà inizio con la tradizionale foto di famiglia, poi si parte con le sessioni di lavoro. Nel piccolo borgo, dove il cerimoniale continua a lavorare incessantemente, sono arrivate anche le bici elettriche, per consentire ai Grandi o alle loro consorti di muoversi pedalando tra i vicoli di pietra bianca. Apprezzando le bellezze italiane ma anche l’eccellenza della cucina made in Italy; per loro, uno chef di eccezione: Massimo Bottura ha studiato per il summit un ‘tour d’Italia’ gastronomico, con specialità di tutti i nostri territori.

Per le first ladies, nonché per il first husband Heiko von der Leyen, un programma che va dalla visita al Museo archeologico di Borgo Egnazia, fuori dalle mura di cinta dell’antica città di Egnathia, alla visita ad Alberobello, tra i vicoli punteggiati dai trulli. Per loro due giorni di svago e bellezza, mentre i partner saranno alle prese con dossier annosi, questioni complesse da dirimere. Non da ultima, per gli europei al vertice, il sodoku dei nuovi equilibri Ue, dopo una tornata elettorale che ha letteralmente travolto l’Europa a trazione franco-tedesca. Perché a Borgo Egnazia, per forza di cose, si parlerà anche di questo, mentre c’è chi, al lavoro sui dossier, trova anche lo spazio per una battuta: “Meloni? E’ di ottimo umore, non vede l’ora di vedere Macron…”.