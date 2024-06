“Ha finito di campare”: il sindaco Pd di Fasano è nelle chat choc sulla giornalista morta Patrizia Nettis

Il muro di omertà è crollato in occasione del G7: l’occasione è data dalla inevitabile ribalta internazionale per il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, responsabile regionale degli enti locali del Pd. Il Corriere del Mezzogiorno rivela che è proprio lui il finora “fantomatico” e finora innominabile uomo politico pugliese coinvolto “come persona informata dei fatti” (e non indagato) nell’inchiesta sulla morte della giornalista Patrizia Nettis, avvenuta il 29 giugno 2023.

Come scrive Cesare Bechis, del Corriere del Mezzogiorno la notte in cui Patrizia Nettis stava per impiccarsi nella sua abitazione di Fasano, il primo cittadino dem e un imprenditore locale, ex amanti della donna, si scambiavano commenti “sessisti” e pesantissimi sulla giornalista 41enne, riempiendo la chat con circa 400 messaggi, che alcune trasmissioni tv hanno già riportato.

Nel Pd imbarazzo e silenzio assoluto sul sindaco di Fasano

Mentre il sindaco di Fasano è entrato in questa inchiesta solo come persona informata dei fatti risulta invece indagato per istigazione al suicidio l’altro interlocutore della chat: un imprenditore locale. “Entrambi gli uomini, in tempi diversi – ricostruisce il Corriere del Mezzogiorno – hanno avuto una relazione con la giornalista e assunta nell’ufficio stampa del Comune fasanese, mamma di un bimbo di dieci anni, e sportiva praticante. In quei giorni stava preparando, tra l’altro, un’intervista a Pippo Inzaghi”.

Che cosa dicono il sindaco e l’imprenditore nelle chat su Patrizia Nettis

Il dialogo sessista, la cui autenticità è stata confermata al «Corriere del Mezzogiorno» da varie fonti, è avvenuto attorno alle 3 del 29 giugno del 2023 dopo che la donna aveva avuto un aspro confronto con entrambi.

L’imprenditore e il politico si sono scambiati oltre 400 messaggi in più di due ore, come ha ricostruito anche la trasmissione Quarto grado: è proprio il primo ad iniziare la conversazione informando il politico che Nettis non voleva avere nulla a che fare con lui. La tensione sale quando l’imprenditore avverte: “Questa cosa la pagherà cara… Farò di tutto per infangarla e so già come muovermi. Io non sono un tipo vendicativo, anzi. Ma stavolta avrà una punizione esemplare“. E ancora, l’uomo esprime chiaramente la sua indignazione riguardo alla situazione: “Che schifo! Ma non la passa liscia. Questa volta non esiste. Ha scherzato col fuoco una, anzi due volte”. Le parole sono inequivocabili e sottolineano una tensione palpabile tra i protagonisti di questa intricata vicenda. Il politico, invece, giudica la situazione con la concisa etichetta di “comunque malata”.

Che cosa ne pensa Elly?

Infine, l’imprenditore conclude in modo sinistro: “Ora ha finito di campare. Lei non sa che io sono il più buono sulla faccia della terra, ma il mio lato oscuro non lo conosce. Farò di tutto per infangarla e so già come muovermi. Io non sono un tipo vendicativo, anzi. Ma stavolta avrà una punizione esemplare”. Frasi conclusive del dialogo notturno di Riccardo che svelano quale tipo di considerazione avessero i due per Patrizia Nettis. Al netto delle considerazioni politiche, appare singolare che il sindaco di Fasano sia ancora in carica e nessuno all’interno del Pd, così attento alle chat private che vengono pubblicate sui giornali, non abbia posto la questione con la segretaria Elly Schlein.