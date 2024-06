Giro da favola, incidente da incubo, mongolfiera si schianta sulle rocce in Cappadocia: le fate ci mettono una mano (video)

Il posto da favola, l’incidente da incubo: una mongolfiera con a bordo 20 turisti stranieri si è schiantata sui famosi Camini delle fate in Cappadocia, Turchia. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e le formazioni naturali sono rimaste intatte. E fortunatamente le immagini che documentano lo spaventoso inconveniente, forse provocato da una forte raffica di vento, testimoniano lo scampato pericolo. Ma testimoniano anche la paura più che fondata che devono aver affrontato i malcapitati turisti alle prese con un’esperienza che tutti definiscono indimenticabile, ma in questo caso non certo per motivi meramente paesaggisitici e turistici…

#Turkey #News – A hot air #balloon making a #tour over #Cappadocia with 20 #foreign #tourists was blown by the wind over Göreme and ended up falling on some “fairy chimneys”. The skills of the #pilot, who made an #emergency #landing, prevented a tragedy. pic.twitter.com/wCluJat5Hn

— 🇹🇷 🇬🇧 Turkey Türkiye (@Anatolia_Today) June 23, 2024