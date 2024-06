“Giorgetti sta per lasciare”, ennesima bufala di Repubblica. Il ministro ridicolizza il quotidiano

Un’ altra smentita clamorosa per Repubblica. La rende nota il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che, secondo il quotidiano diretto da Molinari, era ai titoli di coda, stava per dare l’addio al governo. Titolo: “Giorgetti è ai saluti: ‘Preparatevi a fare senza di me’” annuncia a tutta pagina la Repubblica in edicola lunedì 3 giugno. Con tanto di virgolettato del ministro. Giorgetti – secondo l’articolo di Giuseppe Colombo- sarebbe intenzionato di dire ‘ciao ciao” all’esecutivo Meloni come via di fuga. Dopo gli attacchi della maggioranza alla linea del rigore dal Superbonus alla spending review, il ministro dell’Economia avrebbe offerto “a Meloni la disponibilità a lavorare nella nuova Commissione europea”, si legge nella ricostruzione del quotidiano.

Giorgetti smentisce il retroscena di Repubblica: “Continuo fare il mio lavoro come sempre”

Le tesi suggestive- ma infondate- hanno un grave difetto: che uno se ne innamora. E infatti l’innamoramento per questo addio imminente (ma infondato) di Giorgetti al governo è tale, che nell’articolo si adombrano persino le reazioni dei colleghi di governo: “Premier fredda, Salvini possibilista”. Giorgetti se la ride: “Evidentemente hanno confuso la festa della Repubblica con la festa de La Repubblica ed erano un po’ eccitati per questo…”. Un’altra bufala smentita:

Giorgetti smentisce Repubblica: “Sto già pensando al piano strutturale…”

“Per quanto mi riguarda, continuo a fare il mio lavoro come sempre. Sto già pensando al piano strutturale e ho in mente un progetto preciso. Su incarichi europei ho già chiarito cinque anni fa come la penso e non ho cambiato idea”. Giorgetti smentisce seccamente la notizia del suo addio e di un nuovo incarico in Europa, messi in campo dal quotidiano per evidenziare le divisioni della maggioranza sulla politica economica del governo.

“Hanno confuso la festa della Repubblica con la festa de ‘La Repubblica’…”

Anche fonti Mef si sono incaricate di smentire Repubblica: “Giorgetti intende rimanere alla guida del Ministero dell’Economia ed è impegnato a lavorare sulle prossime scadenze come la redazione del piano strutturale nazionale”. Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato da TeleLombardia, ha smontato il retroscena: “Non è vero che Giorgetti vuole dimettersi. Ha detto che era una bufala – spiega il presidente del Senato e fondatore di Fratelli d’Italia -. Non credo che Giorgetti pensi alle dimissioni, è un ottimo ministro. E ha appena detto che ha tante cose da fare. E che non vuole andare a fare il commissario europeo”.

La sinistra abbocca e parte all’attacco del governo

Divertente, se non fosse patetico il commento che arriva da Avs che ritiene evidentemente Repubblica una sorta di Bibbia. Padronissimi i verdi e Sinistra, ma la cautela imporrebbe di evitare di rilasciare dichiarazioni isteriche. Parla di “Fuga di responsabilità”, la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella. “Il disastro del governo Meloni è nelle case degli italiani: salari fermi, inflazione alle stelle, stato sociale al collasso, tagli annunciati ed altri prevedibili. Il malumore di Giorgetti è comprensibile: non vuole mettere la faccia su tutto questo malgoverno”. Isterismi. Per concludere ricordiamo un’altra bufala clamorosa di Repubblica smascherata il 24 maggio da Edi Rama.

Edi Rama fece una smentita al vetriolo di Repubblica

Anche in quella occasione furono smentiti dei virgolettati con i quali il premier albanese avrebbe “scaricato” la premier Meloni: “Migranti in Albania, il centro sarà un flop”. “No, non ho cambiato idea né ho dato un’intervista- precisò duramente-. Mai avrei immaginato che sarei finito ancora una volta nella palude della battaglia politica italiana. Virgolettato con parole che non ho mai detto: tipo ‘sarà un flop’ o ‘ci vorrebbe D’Alema’ sotto il titolo: ‘Rama scarica la Meloni’, nel quale non mi riconosco per niente”.