George Lucas agli Uffizi: il padre di Guerre Stellari incantato da Michelangelo e Raffaello

Prima volta alla Galleria degli Uffizi per il padre di Guerre Stellari (Star Wars), George Lucas , che ha trascorso la mattinata tra i capolavori insieme al direttore Simone Verde. “Sono un grande fan del Rinascimento”, ha detto il grande regista e produttore. Lucas ha visitato la Galleria insieme alla sua famiglia, trattenuta nel museo per circa due ore. In particolare si è esposto nelle sale di Giotto, Botticelli, Michelangelo e Raffaello, alla Tribuna del Buontalenti e anche, con una piccola anteprima, nei nuovi spazi dedicati alla pittura fiammeggiante che verranno inaugurati nelle prossime settimane. Al termine della visita il regista e produttore ha voluto anche fare tappa al Gabinetto Stampe e Disegni, per scoprire la collezione di autoritratti degli artisti del fumetto raccolti in questi ultimi anni dagli Uffizi.

L’emozione di Lucas e la bellezza degli Uffizi

Il regista e produttore statunitense, ottantenne, è un grande fan della nostra arte. Nonostante diversi capolavori, il nome di George Lucas resta legato indissolubilmente alla saga di Guerre Stellari. Durante la sua visita fiorentina è apparso visibilmente emozionato dinanzi alla bellezza dei più grandi capolavori del nostro Rinascimento, simbolo mondiale di maestosità.

L’impegno di Sangiuliano per Firenze

Firenze è una città talmente ricca di arte e cultura che il governo è intenzionato a valorizzare con interventi concreti. “E’ prossima la riapertura del Corridoio Vasariano degli Uffizi” ha ribadito di recente il ministro Sangiuliano che ha ipotizzato la riapertura per il mese di settembre. E sempre per quanto riguarda gli Uffizi, il ministro ha ricordato che “si sta lavorando anche alla nuova biglietteria del complesso museale”. Altri rilevanti interventi saranno realizzati a Palazzo Pitti “con il restauro delle facciate, l’imminente riapertura completa del museo della Moda e del Costume, il riallestimento del Tesoro dei Granduchi” ha spiegato ancora il ministro. E la visita odierna di Lucas è un altro spot per il turismo culturale del Paese più bello del mondo.