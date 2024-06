G7, lo spettacolare omaggio delle bandiere col lancio dei paracadutisti della Folgore. Meloni posta il video

Tutti leader del G7 col naso rivolto verso l’alto. Lo spettacolo loro riservato è di grande impatto. “Sui cieli della Puglia le bandiere del Gruppo dei Sette. Grazie al Reparto Attività Sportive di paracadutismo dell’Esercito Italiano per questa emozionante esibizione. #G7Italy”. Lo scrive sui suoi profili sociale la premier Giorgia Meloni postando il video della suggestiva esibizione di ieri al San Domenico club di Borgo Egnazia. I leader assistono incantati.

Su un campo da golf, a testa in su per assistere al lancio dei paracadutisti. Le bandiere dei sette Paesi ospiti più quella dell’Unione europea arrivate dal cielo con i militari della Folgore, che si sono lanciati da due aerei. Giorgia Meloni si è intrattenuta brevemente con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, mentre Rishi Sunak arrivava a bordo di una Panda riadattata a macchina da golf. Hanno assistito tutti assieme al lancio dei paracadutisti, a cui poi hanno stretto la mano uno a uno. “Well done, thank you” (“Ben fatto, grazie”) ha detto loro Sunak, mentre il presidente degli Stati Uniti Biden ha fatto a tutti il saluto militare.

Crosetto: “Fieri di voi”

“Che spettacolo e che emozione vedere i paracadutisti della Folgore atterrare con precisione assoluta davanti ai leader del G7 a Borgo Egnazia, che li hanno guardati ammirati e calorosamente ringraziati. Portavano, ognuno di loro, la bandiera di tutti i Paesi del G7, della Ue e della presidenza italiana! Grazie ragazzi! Fiero di voi! E viva l’esercito e le Forze armate che contribuiscono alla sicurezza del G7 ma sanno anche stupire e meravigliare!”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto su ‘X’.