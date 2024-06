“Fiber to the school”, scuola e imprese unite nella digitalizzazione: coinvolti 5 istituti e oltre 180 studenti

Un successo annunciato, dimostrato dai numeri e dalla crescente qualità del progetto offerto, all’insegna del gemellaggio tra scuola e imprese nella digitalizzazione. Ben 5 gli istituti scolastici interessati da Nord a Sud del Paese (Bergamo, Bari, Napoli, Roma, Palermo) 183 studenti coinvolti, 12 maestri di mestiere esperti in telecomunicazioni, oltre 45 ore di incontri tematici, laboratori e stage. È questo il bilancio finale di “Ftts: Fiber To The School”, il progetto formativo firmato Elise e Open Fiber giunto al termine della sua settima edizione.

Il bilancio della settima edizione Fiber To The School

Al centro dal progetto i temi che guardano al presente e al futuro della digitalizzazione. Tecnologia all’avanguardia, connettività al suo massimo potenziale, infrastrutture e architetture di rete. Non ultimo le opportunità occupazionali provenienti dal comparto delle telecomunicazioni. Il percorso, suddiviso in specifiche sessioni extracurriculari nelle scuole selezionate, è proseguito poi nelle diverse sedi aziendali per stage sul campo rivolti agli allievi più meritevoli.

Cinque istituti e 183 studenti coinvolti

Cinque gli istituti tecnici coinvolti con gli studenti di quarta e quinta liceo: dall’Itis “Paleocapa” di Bergamo all’Iti e Liceo Scientifico “Galileo Ferraris” di Napoli, passando dagli Itis “Armellini” di Roma e “Marconi-Hack” di Bari fino all’Itis “Vittorio Emanuele III” di Palermo. Gli incontri formativi hanno coinvolto quasi 200 allievi, che hanno partecipato con interesse e vivacità, come dimostrano le serrate batterie di domande ai loro interlocutori.

Incontri formativi e stage nelle sedi aziendali

Grazie al progetto “Ftts: Fiber To The School” gli studenti hanno avuto la preziosa occasione di ascoltare “in presa diretta” esperienze diversificate, testimonianze di altri professionisti invitati nelle loro scuole. E hanno potuto chiarire dubbi e perplessità sulla diversità di scelte proposte sul loro cammino in vista di una occupazione futura. I partecipanti provenienti dai 5 istituti scolastici italiani si sono anche cimentati in una vera e propria sfida didattica, mettendo a frutto le conoscenze apprese nel corso degli incontri con i maestri di mestiere.

Agli allievi di Palermo il titolo di miglior progetto

Il titolo di miglior progetto è andato agli studenti palermitani del Vittorio Emanuele III. Dopo la presentazione degli elaborati, infatti, i tutor hanno attestato la validità e l’originalità di tutti i lavori presentati. Molto soddisfatta il direttore di People Open Fiber, Romina Chirichilli, che ha tracciato un bilancio della settima edizione del progetto volto a promuovere l’incontro tra scuola e impresa. “Il lavoro fatto insieme alle scuole, ai professionisti della formazione di Elis e al nostro personale specializzato è un ottimo esempio di efficacia del fare sistema nel Paese”.

Open Fiber è un’azienda votata all’innovazione tecnologica

Open Fiber – ha spiegato Chrichilli – “è un’azienda italiana votata all’innovazione tecnologica con la passione per il futuro e per le nuove generazioni. Questo percorso per le competenze trasversali e l’orientamento degli studenti si rafforza nella continua contaminazione e nello scambio di esperienze che portano arricchimento per tutti gli attori, sia per le ragazze e i ragazzi che per gli adulti coinvolti nei progetti. Siamo i fronte alla pratica e reale traduzione del concetto di incontro tra scuole e imprese. Un processo concreto basato in particolare sull’ascolto e la partecipazione attiva di tutte le parti coinvolte”.