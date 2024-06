FdI, Fidanza: “È finita la stagione dell’Italia col piattino in mano”. Procaccini: “Lottiamo per diventare primo partito Ue”

FdI, Fidanza e Procaccini ribadiscono da Piazza del Popolo il senso e il futuro della presenza politica in Europa. «Giorgia Meloni sarà comunque protagonista della campagna elettorale sia in Italia che in Europa, dove viene vista come il punto di riferimento dei Conservatori europei». Lo ha detto e ripetuto nei mesi scorsi il capo delegazione di FdI al Parlamento europeo, Carlo Fidanza che oggi, allargando il discorso, parlando dal palco della manifestazione di Fratelli d’Italia in Piazza del Popolo, ha ribadito: «È finita la stagione dell’Italia a testa bassa col piattino in mano. Il nostro obiettivo nei prossimi 5 anni è affiancare allo straordinario lavoro di Giorgia una pattuglia di europarlamentari moltiplicata nei numeri». Nessun indugio e nessuna incertezza nelle parole del capo delegazione di FdI al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, parlando dal palco della manifestazione di Fratelli d’Italia in Piazza del Popolo.

FdI, Fidanza e Procaccini a Piazza del Popolo

Perché l’intento, dichiarato e argomentato, è sempre lo stesso: lavorare per fare di Ecr il gruppo centrale per una nuova maggioranza di centrodestra, confinando finalmente la sinistra rossa e verde all’opposizione anche in Europa. Naturalmente la formula politica sarà da costruire, ma ad oggi – a pochi giorni dal voto europeo – e come ci ha detto già in un’intervista di qualche mese fa al nostro quotidiano Carlo Fidanza, «ciò che è certo è che l’agenda politica della prossima Commissione e del prossimo Parlamento si sposteranno più a destra. E che certi eccessi ideologici che abbiamo conosciuto in questi ultimi 5 anni in materie fondamentali come transizione ecologica, immigrazione e famiglia, non saranno più possibili».

«È finita la stagione dell’Italia a testa bassa col piattino in mano»

E ancora. «Già negli ultimi mesi – ci aveva ricordato Fidanza – abbiamo avuto alcuni messaggi in questa direzione. Penso al cambio di passo della Commissione sull’immigrazione, grazie all’iniziativa di Giorgia Meloni e del governo italiano. E penso ad alcune votazioni al Parlamento europeo sui dossier green nelle quali si è manifestata chiaramente una possibile maggioranza alternativa alla sinistra».

FdI, Procaccini: «Lottiamo per diventare primo partito Ue»

Un concetto che si espleta in concreta possibilità anche nelle parole di Nicola Procaccini, europarlamentare uscente e candidato di FdI alle europee, che dal palco della manifestazione di Fratelli d’Italia in Piazza del Popolo rilancia: «Lottiamo per vincere, per fare del nostro partito il primo partito d’Europa», ha detto Nicola Procaccini dal palco capitolino. Aggiungendo in conclusione: «C’è stato un tempo in cui ci chiamavano i malati d’Europa, ma quel tempo è passato. Pochi giorni fa il più autorevole giornale tedesco titolava: abbiamo sottovalutato gli italiani. E l’Economist nella copertina di questi giorni ha ammesso a denti stretti che Meloni è diventata l’architrave della politica continentale», ha proseguito Procaccini. Una sottolineatura a cui non serve davvero aggiungere altro.