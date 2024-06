Europee, Foti: vi spiego perché «oggi Meloni è un punto di equilibrio in Europa»

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Tommaso Foti, in un’intervista rilasciata a Il Tempo lo ribadisce forte e chiaro: «Con il risultato delle ultime elezioni europee, di certo è cambiata la scena politica, perché l’asse franco-tedesco viene bocciato dal popolo tedesco e dal popolo francese, e quindi Meloni oggi ha un ruolo chiave nella politica europea in senso più ampio. Ed è un punto di equilibrio per l’Europa».

E ancora, spiega Foti: «Fratelli d’Italia assumerà come sempre una posizione che finisca per privilegiare e tutelare gli interessi degli italiani, perché noi in Europa abbiamo sempre e solo fatto questo. In ogni caso, penso che tutta la materia delle case green, delle auto elettriche e via dicendo, debba essere ribaltata come un calzino, perché se l’Europa vuole rimanere un continente competitivo con gli altri Paesi mondiali, e con gli altri continenti, non può essere preoccupata per azzerare le sue emissioni, che tra l’altro valgono più o meno il 7% delle emissioni globali, quando gli altri continenti non si fanno scrupolo di inquinare sempre più».

(Italpress)