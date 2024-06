Euroflop del M5S: la pagina social di FdI infierisce sulle percentuali grilline da discount

Euroflop, sul logo del supermercato Eurospin: l’ironia corre sui social da parte di Fratelli d’Italia a proposito del M5s per il risultato alle Europee.

Euroflop M5s: dal 10 giugno in offerta speciale…

Sui profili Meta e su X del partito di Giorgia Meloni è stata infatti pubblicata la finta locandina di un supermercato denominato EuroFlop, in cui il simbolo del Movimento guidato da Giuseppe Conte è in vendita “dal 10 giugno in offerta speciale” con un prezzo sul cartellino di 9,99, un chiaro richiamo alla percentuale di voti ottenuta dal M5s.

Anche la pagina social di Atreju infierisce ironicamente sul risultato elettorale del Movimento 5 Stelle. A questo proposito ha postato un video nel quale “Giuseppe Conte, l’avvocato del popolo rimasto senza popolo”, assicura all’intervistatrice de La7 che il vento elettorale “sta cambiando”.

Atreju cita la profezia sballata di Conte: “Il vento della Meloni è finito”

“Il vento di Meloni è finito nella misura in cui io giro l’Italia da nord a sud. Tutti i cittadini si lamentano delle giravolte di una Meloni irriconoscibile”, sentenza Conte davanti alla giornalista de La7.

“Nel montaggio della pagina social di Atreju, le immagini del categorico Conte vengono seguite dal cartellone con i risultati definitive che certificano l’Euroflop grillino. E le frasi di Enrico Mentana che dice a caldo, commentando i risultati elettorali: “Il M5s al 9,99 sembra, non voglio essere minimamente irridente, quei prezzi che vengono dati nei grandi magazzini, per non farti credere che stai spendendo troppo”.