Divorato da uno squalo un attore dei Pirati dei Caraibi: la tragedia alle Hawaii mentre faceva surf (video)

L’attore (tra i suoi film Pirati dei Caraibi) e surfista Tamayo Perry è morto dopo essere stato attaccato da uno squalo alle Hawaii. La tragedia è avvenuta a largo dell’isola di Oahu vicino a Goat Island. Perry, 49 anni, stava facendo surf quando ha subìto ripetuti attacchi da uno squalo, che gli avrebbe staccato una gamba e un braccio.

RIP Tamayo Perry 💔 The Pipeline specialist and Honolulu County Lifeguard will be dearly missed by the entire North Shore community. He lost his life today in a shark incident at Goat Island off O’ahu. My deepest condolences to his family and many friends. 🙏 @freesurfmag pic.twitter.com/YDnEy31teI

— Shannon Reporting (@ShannonReports) June 24, 2024