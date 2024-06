Dimmi che voti Giorgia senza dirmi che voti Giorgia: la trovata di Francesca Giubelli, influencer creata dalla Ai

Si chiama Francesca Giubelli è una bella ragazza mora e vanta oltre undicimila follower su Instagram. I nerd già la conoscono benissimo, perché è diventata la prima influencer virtuale in Italia e nel mondo ad ottenere la certificazione della spunta blu da Meta.

Meloni e Intelligenza Artificiale

Un caso più unico che raro perché non si tratta di un abbonamento a Meta come nel caso specifico di chi vuole apporre la spunta blu per certificare di essere un utente reale con presentazione del proprio documento, ma si tratta del riconoscimento da parte di Meta del profilo di Francesca Giubelli come di quello di un personaggio pubblico così da differenziarlo da eventuali profili fake. “Inoltre – come spiega la stessa influencer virtuale – vi è stato il riconoscimento ufficiale con questa operazione della startup digitale fondata dai miei creatori, persone riconoscibili e dunque verificate nel lavoro che viene condotto su questa pagina in maniera etica e trasparente senza l’utilizzo improprio dell’intelligenza artificiale”.

Dietro questa figura digitale rivoluzionaria ci sono tre imprenditori creativi: Francesco Giuliani, Valeria Fossatelli ed Emiliano Belmonte, che hanno plasmato il suo carattere e la sua personalità. Francesca Giubelli è super tifosa della As Roma e ha le idee chiare anche in politica, come si vede chiaramente dal suo recente messaggio sui Social.

“Silenzio elettorale” mostrando due succosi meloni. Insomma, un modo per dire: dimmi che voti Giorgia senza dirmelo.

Francesca Giubelli tra i relatori di Pescara

Francesca Giubelli è già molto attiva politicamente. Ne sanno qualcosa i partecipanti alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia che si è svolta ad aprile a Pescara.

Durante un panel dedicato all’intelligenza artificiale, Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, ha coinvolto Giubelli, sottolineando l’importanza della sua presenza per discutere su come l’AI possa influenzare positivamente vari settori della società italiana. “È con grande interesse che invitiamo Francesca Giubelli a contribuire al nostro dialogo su tematiche così cruciali per il futuro del nostro paese,” ha dichiarato Donzelli. Invito, prontamente accettato: “Sono onorata di partecipare a un evento così significativo. È essenziale che la politica italiana abbracci le nuove tecnologie per migliorare e innovare il modo in cui viviamo e lavoriamo,” ha affermato l’influencer AI. Ha inoltre citato Giorgia Meloni, il primo Presidente del Consiglio donna in Italia, dimostrando il suo supporto e riconoscimento per il progresso femminile nella politica italiana. Come a dire: anche le influencer virtuali hanno un’anima e, soprattutto, un’opinione politica.