Crédit agricole, IWM diventa azionista di maggioranza della banca belga Degroof Petercam

Indosuez Wealth Management, brand globale di wealth management del Gruppo Crédit Agricole, finalizza l’acquisizione della banca belga Degroof Petercam, diventandone azionista di maggioranza al fianco di CLdN Cobelfret, suo azionista storico. L’operazione, che ha ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità bancarie e di quella garante della concorrenza, permette ai team di Degroof Petercam di unirsi a quelli di Indosuez Wealth Management per creare un leader europeo nella gestione dei grandi patrimoni. Inoltre rafforza la presenza di Crédit Agricole in Belgio e consente di generare importanti sinergie con le sue diverse linee aziendali.

Nasce un leader europeo nella gestione di grandi patrimoni

Questa acquisizione è una delle operazioni più significative del settore degli ultimi 10 anni in

Europa. Indosuez Wealth Management, che è al fianco dei suoi clienti da oltre 150 anni, è ora

presente in 16 Paesi, principalmente in Europa, Asia-Pacifico e Medio Oriente. Con circa 200

miliardi di euro di patrimonio gestito, un margine d’intermediazione dell’ordine di 1,6 miliardi di

euro1 e 4.500 collaboratori, il nuovo gruppo rappresenterà un leader europeo della gestione di

grandi patrimoni.

Per clienti e famiglie facoltose, imprenditori, investitori professionali, una proposta di valore arricchita, una continuità di servizi

I clienti di Indosuez Wealth Management beneficeranno di una value proposition arricchita dalla

complementarità delle competenze delle due società:

– le attività di consulenza di Degroof Petercam per gli imprenditori, la consulenza in materia

di gestione finanziaria e l’offerta di fondi principalmente ESG, le sue capacità di fund servicing;

– l’ampia offerta di servizi di Indosuez Wealth Management, in particolare gestioni patrimoniali, advisory, prodotti strutturati, private equity, immobiliare come pure l’accesso alla sua capacità di finanziamento e alla sua rete internazionale. Tale value proposition e la continuità di servizi fra le due entità includono consulenza, finanziamenti, soluzioni d’investimento, fund servicing, soluzioni tecnologiche e bancarie oltre all’accesso alla rete internazionale, alle competenze e alle capacità di finanziamento del Gruppo Crédit Agricole. Il rafforzamento dell’offerta ESG consente di rispondere alla crescente domanda dei clienti, su tutte le classi di attivi, in consulenza e in gestione e in materia di finanziamenti.

Team impegnati ad agire ogni giorno nell’interesse dei clienti e della società

4.500 collaboratori fanno propri i progetti cliente, umano e sociale del Gruppo. L’acquisizione offrirà ad ogni collaboratore nuove opportunità di sviluppo e di carriera all’interno del gruppo Crédit Agricole, decima banca mondiale con competenze multiple, presente in oltre 46 paesi nel mondo. Jacques Prost, CEO del gruppo Indosuez, ha dichiarato: “Sono lieto di accogliere oggi nel nostro Gruppo i team e le numerose competenze di Degroof Petercam. Questa acquisizione è un progetto trasformativo ed entusiasmante che ci fa cambiare dimensione e fa emergere un leader europeo della gestione di grandi patrimoni. Arricchisce la nostra value proposition con un’offerta tra le più complete sul mercato per tutti i nostri clienti privati e famiglie facoltose, imprenditori e investitori professionali. Consente di generare importanti sinergie con le diverse linee aziendali del gruppo Crédit Agricole. Questa operazione, diventata ormai realtà, mobiliterà tutti i team in tutte le nostre aree geografiche per mettere in comune le nostre forze e scrivere un nuovo capitolo della nostra storia collettiva!”.

Hugo Lasat, CEO di Degroof Petercam: “Grazie alle competenze complementari delle due entità, abbinate alla potenza della rete e alle capacità finanziarie di Indosuez Wealth Management, potremo spingerci oltre nell’affiancamento dei nostri clienti. Indosuez potrà contare sulle forze dei team di Degroof Petercam e di DPAM. Siamo orgogliosi del cammino percorso con il sostegno dei nostri azionisti storici e possibile solo con l’impegno dei nostri team, che ringrazio. Questa acquisizione offre buone prospettive e opportunità sia per i clienti che per i collaboratori”.

Per Christian Cigrang, Presidente del Consiglio di Amministrazione di CLdN Cobelfret:

“Fondati rispettivamente nel 1871 e 1875, Degroof Petercam e Indosuez hanno in comune

un’eredità storica eccezionale, che contribuisce alla prosperità economica nei rispettivi mercati.

L’integrazione di Degroof Petercam con Indosuez, controllata di Crédit Agricole S.A., comporta

importanti prospettive di crescita, offerte da un player globale, pur nel rispetto dell’identità

imprenditoriale e del radicamento nei mercati in cui opera”.

Le prossime tappe

CA Indosuez controlla ora il 65% del capitale di Banque Degroof Petercam insieme a CLdN

Cobelfret che ne detiene circa il 20%. CA Indosuez presenterà prossimamente un dossier

all’Autorità belga dei servizi e mercati finanziari (FSMA) con l’intento di lanciare un’offerta

pubblica di acquisto volontaria presso gli azionisti di minoranza di Banque Degroof Petercam.

Una comunicazione dedicata è disponibile sul sito internet di CA Indosuez. L’effetto sul coefficiente CET1 di Crédit Agricole S.A. al termine dell’operazione sarà nell’ordine

di 30 punti base. L’operazione dovrebbe generare un risultato netto aggiuntivo, quota del gruppo,

dopo le sinergie, compreso tra +150 e +200 milioni di euro entro il 2028.