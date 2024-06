Come e quando votare alle Europee nel tutorial di Giorgia Meloni: “Basta poco per fare la differenza” (video)

“Ci date una mano anche per questa volta? Basta poco per fare la differenza e io conto su di voi”. Si conclude così un videomessaggio sui social di Giorgia Meloni, in cui fa un appello al voto preceduto da una sorta di tutorial per come esprimere le preferenze alle elezioni Europee, un appuntamento che definisce “molto importante perché l’Unione europea si occupa di noi, anche se noi non ci occupiamo di lei”.

“Con soli cinque minuti del vostro tempo, voi potete dare forza e peso all’Italia per i prossimi cinque anni” dice il presidente del Consiglio, sollecitando gli elettori a “fare attenzione ai giorni e agli orari in cui votare, perché stavolta non si voterà di lunedì, mentre si voterà di sabato: sabato sarà possibile votare dalle 15 alle 23. Domenica sarà possibile votare dalle 7 alle 23”.

Tutorial di Giorgia Meloni per il voto alle Europee

“Per votare per esempio Fratelli d’Italia, in ognuna delle cinque circoscrizioni, basta fare la croce sul simbolo di Fratelli d’Italia. Chiaramente – nota mostrando un fac simile della scheda elettorale – in ogni circoscrizione la scheda avrà un colore diverso e in ogni circoscrizione i simboli dei vari partiti li troverete in una posizione diversa”. Meloni ricorda che “si possono esprimere fino a 3 preferenze” e se si vuole esprimere il voto per lei non basta solo la croce sul simbolo” ma “andrà scritto” in una delle tre righe “Giorgia oppure Giorgia Meloni oppure Meloni”. La leader di Fratelli d’Italia sottolinea inoltre che “c’è la preferenza di genere” e di ricordare “di portare con voi la tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido”.