Capri rischia di restare senz’acqua potabile, il sindaco blocca gli arrivi. Caos al molo Beverello di Napoli

A partire dalle 7 di questa mattina, 22 giugno, è entrata in vigore un’ordinanza del sindaco di Capri, Paolo Falco, che vieta l’arrivo sull’isola a chi non è residente. Stop all’ingresso dei turisti. La drastica misura è stata adottata in risposta a una grave emergenza idrica causata da un danno alla conduttura presso Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. La risoluzione dell’emergenza è incerta, con informazioni contrastanti sui tempi di ripristino del servizio e riserve idriche ormai esaurite.

L’ordinanza consente deroghe solo ai veicoli dedicati all’approvvigionamento delle merci, al personale sanitario, alle forze dell’ordine e ai trasporti essenziali. Il sindaco ha sottolineato che chi tenterà di sbarcare senza autorizzazione sarà immediatamente reimbarcato verso la terraferma. Al momento l’acqua è erogata ancora nella maggior parte dell’isola. Risultano a secco invece alcune zone isolate del comune di Anacapri. A rifornire la rete sono però solo i serbatoi locali, che in assenza di rifornimenti dalla terraferma, minacciano di esaurirsi , ricostrui9sce l’Ansa.

Senza approvvigionamenti, sottolinea il sindaco, è impossibile garantire i servizi essenziali tenendo conto delle “migliaia di persone” che quotidianamente si recano sull’isola nella stagione turistica. “La situazione igienico sanitaria è esplosiva, abbiamo preso le nostre contromisure e attivato l’unità di crisi e fatto ordinanza restrittiva”. La società idrica Gori, responsabile della fornitura idrica sull’isola di Capri, spiega che “sono in corso tutti gli approfondimenti e le verifiche per risolvere le criticità e ripristinare il servizio”. All’origine dei problemi il guasto improvviso alla condotta adduttrice che serve la Penisola Sorrentina e l’Isola di Capri. Si era verificato giovedì 20 giugno presso la Strada Statale 145, nel comune di Castellammare di Stabia. I lavori di riparazione, spiega Gori, “sono stati completati nei tempi previsti. Tuttavia, alla riapertura del flusso idrico, si sono presentate problematiche tecniche che determinano ancora carenze idriche in diverse località dei comuni della Penisola Sorrentina e nell’intera isola di Capri”.

Lo stop allo sbarco dei turisti a Capri per l’emergenza idrica sta provocando conseguenze nei porti di partenza verso l’isola azzurra. Sul Molo Beverello di Napoli attualmente si registrano lunghe file di passeggeri alle biglietterie delle compagnie di navigazione.