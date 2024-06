Canguro in fuga: non in Australia ma a Divignano. Il Comune: chi lo avvista chiami la polizia (video)

Spopola in queste ore sui Social il filmato di un canguro in fuga per le strade asfaltate: il curioso episodio non riguarda l’Australia, ma una cittadina italiana, Divignano, in provincia di Novara.



Il comune che sorge sul Lago Maggiore ha registrato il singolare episodio, con un video di un utente, prontamente postato sui social con un ironico commento. “Ora, ok i cambiamenti climatici.. ma i canguri qui nel Novarese mi mancavano”, commenta uno degli utenti social che hanno condiviso le immagini.

Caccia al canguro a Divignano

Dietro l’improvvisa apparizione del caratteristico marsupiale, un incidente occorso alla recinzione del vicino parco cittadino, che ospita animali di diverse specie esotiche. L’esemplare di canguro Wallabia delle paludi, una specie socievole e innocua, è infatti scappato dal parco faunistico La Torbiera, una grande area naturalistica che si trova nel territorio del comune di Agrate Conturbia, nell’Alto Novarese e che dalla fine degli anni ’70 ospita specie rare o un via di estinzione. La fuga del canguro, uno dei sette esemplari provenienti dall’Australia e custoditi nel parco, sarebbe avvenuta nei giorni scorsi quando un forte temporale abbattutosi sulla zona ha divelto una parte della recinzione.

La notizia si è però diffusa solo in queste ore dopo che il filmato del canguro che attraversa a grandi salti una strada del vicino comune di Divignano è apparso sulla pagina Facebook “Sei di Divignano se…” diventando rapidamente virale. Secondo quanto risulta alla direzione del parco faunistico, il marsupiale si sarebbe rifugiato all’interno dell’area di una azienda agricola con vegetazione molto folta e sarebbe difficile da individuare. Dal Comune di Divignano l’invito a chiunque avvistasse l’animale a rivolgersi alla polizia locale.