La giostra si ferma e restano a testa in giù a 30 metri di altezza: incubo al parco divertimenti (video)

La giostra si è fermata e per quasi mezz’ora sono rimasti bloccati a testa in giù a 30 metri di altezza. È l’esperienza da incubo vissuta da 28 avventori di un parco divertimenti negli Usa, dove un’attrazione a pendolo ad altissimo livello di adrenalina si è bloccata proprio quando si trovava nel punto più alto. I vigili del fuoco e gli ingegneri del parco hanno impiegato 25 minuti per sbloccarla e riportare i 28 sfortunatissimi passeggeri a terra.

La giostra “AtmosFear” si blocca a 30 metri di altezza: in 28 restano a testa in giù per quasi mezz’ora

È accaduto all’Oaks Amusement Park nel sud-est di Portland (Oregon), nel primo giorno di apertura stagionale. Secondo quanto hanno riferito in un post su X i gestori, durante una corsa l’AtmosFear si è fermata in posizione apicale mentre stava ruotando di 360 gradi, lasciando sospesi 28 persone a testa in giù” a 30 metri di altezza. Non sono stati segnalati feriti, ma il parco ha affermato che una persona con condizioni mediche preesistenti è stata portata in ospedale per ulteriori valutazioni. Le testimonianze raccolte sul posto dalla stampa locale riferiscono comunque di un grande stress fisico per i malcapitati.

Le testimonianza: “Le persone che pregavano Dio, urlavano per la propria vita, vomitavano, svenivano, era brutto”

“Mi fa male tutta la vescica. Stavo trattenendo il vomito. Le mie gambe mi stanno uccidendo”, ha detto Daniel, definendo l’esperienza vissuta “semplicemente pazzesca”. Alcuni adolescenti all’emittente locale Koin 6 News che essere sospesi in aria in quel modo li ha fatti riflettere sulla vita. “Le persone che pregavano Dio, urlavano per la propria vita, vomitavano, svenivano, era brutto”, ha detto Jordan Harding.

La dichiarazione del parco giochi

Oaks Park ha rilasciato una dichiarazione sull’incidente, ricostruendo l’accaduto e spiegando che “il personale di Oaks Park ha immediatamente avviato le procedure di emergenza e chiamato i servizi di emergenza”. “L’AtmosFear è in funzione dal 2021 e fino ad oggi ha funzionato senza incidenti. La corsa resterà chiusa fino a nuova comunicazione. Oaks Park Management è stato immediatamente in contatto con il produttore e lavorerà sia con il produttore che con gli ispettori statali per identificare la causa dell’interruzione”, ha spiegato ancora la struttura, ringraziando i soccorritori e gli altri avventori del parco “che hanno seguito rapidamente le indicazioni per lasciare il parco per far posto ai soccorritori”.