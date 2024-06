Brivido al Safari con imprevisto: la giraffa non si accontenta del biscotto e prova a “rapire” la bimba che glielo offre (video)

Pochi, intensi attimi di paura durante un safari in Texas, dove una giraffa ha afferrato una bimba di due anni che si trovava a bordo di un pickup con i genitori, sollevandola in aria per diversi secondi. La piccola aveva appena dato all’animale un biscotto, ma sembra che il gigante dal collo lungo non si sia accontentato del piccolo omaggio, provando così a prendersi direttamente la piccola che glielo aveva offerto. Per fortuna però la giraffa ha desistito subito dal suo intento e, complice la prontezza di riflessi della mamma della bimba, ha mollato subito la presa, tornando ad allontanarsi…

Safari con imprevisto in Texas: incontro ravvicinato di una bimba con una giraffa

L’incidente, per fortuna senza conseguenze, a parte un grosso spavento dei genitori, si è verificato al Fossil Rim Wildlife Center di Glen Rose. Secondo quanto riportano i media locali, la bimba era sul retro del camioncino di suo padre, quando un esemplare si è avvicinato al loro veicolo. La piccola e sua madre hanno iniziato a dare da mangiare alla giraffa quando questa improvvisamente ha afferrato la maglietta della bambina e l’ha sollevata in aria. «Ci siamo fermati per dare da mangiare alle giraffe, e mi sono voltato per guardare fuori dal finestrino. Improvvisamente ho visto la giraffa che si è avvicinata, l’ha afferrata, e non l’ho più vista», ha raccontato il padre a Kwtx.

La bimba offre del cibo alla giraffa, che però non sembra accontentarsi…

Le sequenze creano un certo pathos, ma a dispetto delle immagini riprese in un video diventato virale in poche ore, tutto si è risolto per il meglio. Fortunatamente, infatti, l’animale ha lasciato andare quasi subito la bimba, facendola cadere tra le braccia della mamma. Paisley – questo il nome della bambina protagonista del safari più ravvicinato del solito – non è rimasta ferita dopo il suo “incontro” con la giraffa in vena di socialità. E tutto si è concluso per il meglio.

Attimi di paura, ma per fortuna nessun incidente: e intanto il video dell’incontro ravvicinato diventa virale

Appena abbandonato il percorso del Safari e scesi dal pickup, infatti, il papà della bimba ha comprato alla piccola una giraffa giocattolo di peluche al negozio di souvenir: meglio giocare a distanza di sicurezza e con esemplari più realistici che reali. Di sicuro, complice anche il peluche da cui sembra che Paisley sia inseparabile in queste ore, le ricorderà per sempre l’esperienza. E se il tempo dovesse mai attenuare o addirittura cancellare dalla memoria della bambina quegli istanti da brivido (che i genitori difficilmente dimenticheranno), Paisley avrà sempre anche un video dell‘incidente, registrato da una famiglia nella macchina dietro di loro.