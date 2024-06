Autonomia, l’esultanza della Lega. Zaia: “E’ una grande opportunità anche per il Sud”

La Lega esulta per l”approvazione della legge sull’Autonomia differenziata. Uno dei chiavistelli del programma del partito guidato da Matteo Salvini che oggi, com’è noto, ha una conformazione nazionale. Non a caso la Lega ha ottenuto buoni risultati alle ultime elezioni europee anche nelle regioni del Sud( Calabria soprattutto) e non sono mancate le dichiarazioni favorevoli di rappresentanti istituzionali meridionali.

Salvini: “Una giornata storica”

“Per un’Italia più efficiente e più moderna, con meno sprechi e più servizi a tutti i cittadini, da Nord a Sud: dopo tanti anni di battaglie e di impegno, nonostante le bugie e gli attacchi della sinistra, grazie alla Lega ed al governo l’ Autonomia richiesta da milioni di Italiani è stata approvata questa mattina anche alla Camera ed è finalmente legge Una vittoria di tutti gli italiani: grazie a tutti!”, aveva scritto Matteo Salvini su Instagram subito dopo il voto finale di Montecitorio.

Il governatore veneto: “Il Sud ha pagato centralismo”

“La Costituzione italiana è autenticamente federalista. I padri Costituenti sono riusciti a esprimere una bella Carta, già immaginavano questo Paese come federalista. Il centralismo è padre e madre delle disuguaglianze”. Così Luca Zaia, Presidente del Veneto, ha commentato l’approvazione della legge. “Mi aspetto che ora si parli con verità ai cittadini. Questa è una grande opportunità – ha sottolineato il governatore’ veneto – Se dovessimo fare un processo a qualcuno, possiamo farlo al centralismo. Dovremo recuperare lo spirito dei padri Costituenti e investire nel parlare con i cittadini da nord a sud e informarli del vero progetto dell’autonomia”, la chiosa del leader del carroccio in Veneto..

Calderoli: “Non spaccherà l’Italia”

Il ministro Calderoli, che ha firmato il disegno di legge, dice che, “L’approvazione di oggi è il coronamento di anni e anni di battaglie politiche della Lega, all’interno delle istituzioni e nelle piazze insieme ai militanti, con un voto che scrive una pagina di storia per tutto il Paese. Un percorso che mi rende particolarmente orgoglioso, quando penso al mio caro nonno Guido e al suo progetto del Movimento Autonomista Bergamasco, un sangue autonomista fin da prima che io nascessi, è bello pensare di aver coronato anche il suo sogno. Questa legge non spaccherà l’Italia ma sarà l’esatto contrario” ha aggiunto il titolare del dicastero delle Regioni.

Loizzo: “Anche la Calabria esulta”

L’entusiasmo contagia anche i parlamentari del sud. “La bandiera della nostra Calabria sventola ancora più forte grazie a Matteo Salvini, Roberto Calderoli e a tutta la Lega che hanno raggiunto un traguardo importantissimo- ha detto la deputata Simona Loizzo- dopo anni di battaglie. Con l’Autonomia crescerà anche la nostra regione, pronta a correre per ridurre quel divario con il resto del Paese che fino ad oggi non ha reso merito alle potenzialità di questo territorio Adesso cambia tutto e andremo avanti con ancora più forza e determinazione nel segno della responsabilità e della trasparenza”, le parole della parlamentare leghista.