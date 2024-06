All’Aquila gli “Stati generali dei patti per la lettura”: così le buone pratiche arrivano sul territorio

Sarà il Palazzo dell’Emiciclo dell’Aquila a ospitare, venerdì 28 e sabato 29 giugno, l’edizione 2024 degli Stati generali dei Patti per la Lettura, la manifestazione che dal 2021 il Centro per il libro e la lettura del ministero della Cultura dedica alla rete dei Patti per mettere in agenda una riflessione pubblica sui temi legati a uno strumento ormai imprescindibile nella programmazione delle politiche pubbliche per la lettura. Tra gli altri, intervengono il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, la scrittrice Dacia Maraini e l’attore Giorgio Colangeli.

Oltre ad essere una leva di policy riconosciuta anche dal legislatore nazionale (legge 15 del 2020), il Patto per la lettura è diventato un requisito cogente per la concessione della qualifica di Città che legge, rilasciata dal Centro per il libro e la lettura. Gli Stati generali, che giungono quest’anno alla quarta edizione, sono l’occasione per tracciare un bilancio, scorrendo i dati e passando in rassegna le buone pratiche, e delineare scenari di medio periodo. In particolare, l’edizione 2024 focalizza l’attenzione sulle Regioni come istituzione centrale per una programmazione più capillare delle politiche per la lettura.

I lavori dell’edizione 2024 degli Stati generali prendono il via all’Aquila nel pomeriggio di venerdì 28 giugno, alle ore 15, nella Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo con i saluti istituzionali. Oltre al presidente del Centro per il libro e la lettura Adriano Monti Buzzetti, intervengono la direttrice generale Biblioteche e Diritto d’autore Mic, Paola Passarelli, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e, a seguire, Gianguido D’Alberto, presidente di Anci Abruzzo, Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio Regionale Abruzzo, e Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo. Conclude il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. A seguire, introduce i lavori il direttore del Centro per il libro e la lettura Luciano Lanna.

“Quello della lettura è uno dei baluardi del percorso di sviluppo della cultura e cura della coscienza civica delle comunità. Con questo spirito abbiamo inteso promuovere l’erogazione di voucher per l’acquisto di libri tra i neo diciottenni con i bonus libri”, ha spiegato il sindaco Biondi, dopo l’approvazione della delibera di adesione alla manifestazione proposta da lui. “Gli Stati Generali della lettura assumono un’importanza di assoluto rilievo nell’ambito del processo di avvicinamento a Capitale Italiana della Cultura 2026 e confermano L’Aquila – ha concluso – al centro di dinamiche strategicamente connesse alla promozione della lettura e del dialogo tra le realtà editoriali e le istituzioni del territorio”.