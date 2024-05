Wanted, Mosca inserisce Zelensky nella lista dei ricercati. All’indice anche 25 italiani: ecco chi sono

Il ministero dell’Interno russo aggiunge anche Poroshenko nella lista dei ricercati di Mosca Ma non è tutto. Perché successivamente il Ministero degli Interni russo ha inserito nella lista dei ricercati di Mosca anche l’ex presidente dell’Ucraina Petro Poroshenko. La carta afferma che Poroshenko Petr Alekseevich, nato nel 1965, originario della città di Bolgrad, è ricercato ai sensi di un articolo penale. Per entrambi dunque – sia Zelensky che il suo predecessore Poroshenko – il ministero dell’Interno russo ha emesso un ordine di arresto. Ma per nessuno dei due – conferma l’agenzia Ria Novosti – è stata resa nota l’accusa. Nella lista nera anche 25 italiani E se tra i profili di rilievo internazionale, nella lista dei ricercati di Mosca spicca il nome della premier estone Kaja Kallas, aggiunto recentemente, probabilmente a causa della distruzione dei monumenti legati al periodo sovietico nel Paese Baltico, tra le personalità italiane ricercate dalla Russia figurerebbero addirittura 25 nomi. A pubblicare l’elenco completo su X –rilanciato poi lo scorso febbraio da un servizio di Open – avrebbe provveduto Alessandro Orlowski, esperto italiano di propaganda informatica. Di seguito il tweet datato 13 febbraio 2024. 🔴 Questa è la lista dei 25 Italiani ricercati dai Russi. Fanno parte di un Database di 96.572 ricercati internazionali scaricati da Mediazone. Ho provveduto a filtrare le nazionalità e tradurre dal cirillico. Fanno parte tra l’altro la mitica Giulia Schiff e il manager Giovanni… pic.twitter.com/B0KvhlExWS — Alex Orlowski (@alex_orlowski) February 13, 2024

Anche la pilota Giulia Schiff tra i ricercati di Mosca

Tra loro, dunque, come sostiene il tweet, tra i 25 gli italiani nella lista di oltre 96mila persone che risultano attualmente ricercate dalle forze dell’ordine russe, compare anche il nome di Giulia Schiff, la pilota italiana arruolatasi in Ucraina per combattere l’invasione nel Donbass. E che sul campo di battaglia ha incontrato un soldato ucraino che ha poi sposato. Dopo il matrimonio, la Schiff ha lasciato i combattimenti, anche se rimane in Ucraina dove, via dalla prima linea, si dedica alla raccolta di fondi per i cittadini ucraini in difficoltà.