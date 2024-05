Vittoria dell’Italia, l’Atleta di Lisippo è di nostra proprietà. La Corte di Strasburgo al Getty: “Restituitelo”

La proprietà del capolavoro “L’Atleta vittorioso” dello scultore greco Lisippo è dell’Italia. L’Europa lo ammette. “La Corte europea di Strasburgo ha riconosciuto con una sentenza inequivocabile i diritti dello Stato italiano. I giudici sono stati chiari al riguardo della proprietà della statua ‘Atleta vittorioso’, ritrovata nelle acque vicine alla costa marchigiana e poi trafugata all’estero. Proseguiremo con rinnovata determinazione la nostra azione per riaverla presto in Italia”. L’annuncio è del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

La Corte di Strasburgo: il Getty restituisca all’Italia l’Atleta di Lisippo

La statua, attribuita allo scultore Lisippo, fu rinvenuta nel 1964 da pescatori nelle acque del mar Adriatico prospicienti la costa marchigiana. Fu in seguito trafugata all’estero e dal 1978 è esposta nel museo Getty Villa di Malibu (California). Sul contenzioso, la Corte di Cassazione, con una pronuncia del novembre 2018, aveva confermato la correttezza del provvedimento di confisca del bene emesso dal Tribunale di Pesaro, sulla base degli elementi forniti dal Ministero della Cultura e dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. A seguito della sentenza odierna della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, il governo italiano riavvierà i contatti con le autorità statunitensi per l’assistenza nella attuazione del provvedimento di confisca.

Sangiuliano: governo alla carica nel recupero di opere d’arte trafugate

“Il MiC è costantemente impegnato nel recupero di opere d’arte trafugate, in piena cooperazione con le autorità giudiziarie e il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale – aggiunge Sangiuliano -. Da quando sono ministro sono rientrate in Italia diverse centinaia di opere dagli Stati Uniti e 750 dal Regno Unito. Inoltre, non cessano le attività per giungere alla restituzione dal museo del Louvre di diversi reperti trafugati: questione che ho portato all’attenzione delle Ministre della Cultura francesi Rima Abdul-Malak e Rachida Dati. Così come per il ritorno in Italia del Doriforo di Stabia dal Museo di Minneapolis”. Ora, dunque, l’Italia ha tutto il diritto di confiscare e chiedere la restituzione della statua greca in bronzo dell’Atleta vittorioso attribuita a Lisippo che si trova attualmente nel museo della villa Getty a Malibu, in California.

Atleta di Lisippo, Sangiuliano: “La Corte ha respinto il ricorso del Paul Getty Trust”

Di contro, “abbiamo interrotto ogni rapporto di collaborazione con quelle istituzioni culturali straniere che non rispettano le disposizioni di confisca emesse dall’autorità giudiziaria italiana per esportazione illegale di beni culturali. Nella sentenza odierna rimarca il ministro- la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha respinto il ricorso del Paul Getty Trust: riconoscendo che le azioni intentate dal governo italiano per ottenere la restituzione della statua in bronzo denominata ‘Atleta Vittorioso’, nota come ‘Atleta di Fano’, sono corrette. E non violano le disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo sulla tutela della proprietà privata”.