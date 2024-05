Violenza a Brescia, rider accerchiato e pestato a calci in pancia dalla baby gang. Immagini virali sul web (video)

Le immagini parlano da sole, e non a caso il video che ritrae l’aggressione a Brescia sferrata con inaccettabile violenza da una baby gang ad danni di uno sventurato rider fanno il giro dei social diventando virali. Sequenze crude, come cruda è la realtà che queste bande giovanili mettono in scena ormai quotidianamente, rivendicandone efferatezza e gratuità di motivazioni e esecuzione brutale dei suoi dettami senza tetto né legge. E ad aggravare il peso di una gravità sconcertante ormai da tempo, il fatto che i vili aggressori che agiscono in branco senza alcuna scusa sono sempre più giovani. E, nel caso della vicenda di Brescia di cui il web immortala la ferocia, su cui non è chiaro a quando risalga l’accaduto, ha sollecitato l’intervento della politica. Tra gli altri, del ministro e vicepremier Matteo Salvini. Ma andiamo con ordine.

Brescia, rider accerchiato e pestato dalla baby gang

Ripartiamo dunque dai fatti, accaduti non si sa esattamente quando, ma rilanciati in queste ore. Nel video in oggetto, che abbiamo postato poco sopra, si vede inequivocabilmente un fattorino di una nota compagnia di consegna di cibo che viene prima accerchiato e poi buttato a terra da un branco di violenti che, una volta atterrata e accerchiata la vittima, fanno a gara a prenderlo a calci nel costato, sul volto, e ovunque i loro colpi sferrati con foga riescano a raggiungerlo e possibilmente a tramortirlo.

L’intervento di due “coraggiosi” finisce a botte anche per loro

Contestualmente, le immagini registrano il coraggioso e generoso intervento di due uomini – uno dei quali, forse anche lui un fattorino, segnala Il Giorno – che riescono a smantellare l’assedio al rider: uno dei due, però, come si evince dalle immagini, accentra su di sé le attenzioni vilente di un paio dei componenti della baby gang, che lo aggrediscono a calci, prima di allontanarsi con i compagni di banda e di far perdere le loro tracce.

Le immagini rilanciate da Matteo Salvini

Il video, rilanciato da Matteo Salvini sui social, e dalla denuncia affidata a Instagram dal consigliere comunale Fabio Rolfi, non lascia margini al dubbio: quella nella centralissima Piazza Vittoria a Brescia – da tempo al centro delle polemiche per episodi violenti che vedono protagoniste baby gang– è stata un’aggressione brutale che stigmatizza quanto accade “ordinariamente” nelle nostre città fuori controllo. «In piazza Vittoria ennesima accesa discussione in merito a chi avrà l’onore di pagarci le pensioni. Il problema della piazza ovviamente rimane il Bigio», ha commentato con amaro sarcasmo il consigliere comunale Fabio Rolfi.

«Dove sono i genitori di questi teppisti?»

Mentre, denunciando e commentando il video che sta diventando virale sul web, in cui una baby gang a Brescia prende a calci un rider, Salvini sentenzia: «Vigliacchi senza vergogna. Qui, oltre alle pene più dure per le baby-gang, come previsto dalla legge voluta dalla Lega, servirebbe una bella lezione da parte di mamme e papà. Ma dove sono i genitori di questi teppisti?». Una domanda destinata a riecheggiare nell’etere ancora per chissà quanto…