Tragedia ad alta quota sul volo Londra-Singapore: un morto e 30 feriti. Panico a bordo (video)

Un Boeing 777-300ER di Singapore Airlines ha effettuato un atterraggio di emergenza a Bangkok, Thailandia, dopo aver attraversato una violenta turbolenza in alta quota. Una persona ha perso la vita — non è chiaro, al momento, se si tratti di un passeggero o di un assistente di volo —. E altre trenta risultano ferite. Il volo SQ321 era partito da Londra Heathrow ed era diretto a Singapore.

Secondo una prima ricostruzione, il jet era decollato da Heathrow lunedì 20 maggio alle 23.38 ora italiana. Una volta nel Mare delle Andamane ha incontrato una forte turbolenza, di quelle etichettate come «Cat» (Clean air turbulence): si tratta di un fenomeno improvviso e violento – ricostruisce il Corriere- perché avviene in una parte priva di nuvole e quindi non visibile sui radar meteo che si trovano a bordo. L’aereo si è trovato all’improvviso in questa corrente d’aria estrema ed è stto sottoposto a forti vibrazioni, tanto da perdere rapidamente circa 1.900 metri di quota. Le carte meteo sulla zona mostrano che in quel momento nei dintorni ci sono state perturbazioni significative. “Possiamo confermare che ci sono feriti e un morto a bordo del Boeing 777-300ER. A bordo c’erano un totale di 211 passeggeri e 18 membri dell’equipaggio”, ha dichiarato la compagnia su Facebook.

Il panico a bordo

A bordo è scoppiato il panico. Decine di persone — in quel momento senza cintura — sono state sbalzate da una parte e dall’altra dell’aereo, volano anche centinaia di pezzi del catering di bordo (piatti, posate, cibo) come mostrano alcune immagini postate sui social dai passeggeri. Per la violenza dell’evento una persona perde la vita e una trentina — ma il bilancio è in aggiornamento — vengono ferite. Al momento dell’evento, il volo era in fase di crociera e i segnali delle cinture di sicurezza erano accesi. Tuttavia, l’imprevedibilità della turbolenza ha reso difficile per i passeggeri e l’equipaggio evitare lesioni. Le autorità aeronautiche e la compagnia aerea stanno collaborando per investigare sull’incidente.