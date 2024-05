Torino, i bambini delle elementari arruolati dai pro Palestina: in corteo nell’ateneo occupato. Ispezione del ministero

A Torino i bambini di una classe delle elementari in gita sono stati arruolati nelle proteste pro Palestina dei collettivi, all’interno dell’università occupata. In un video che sta giurando online li si vede sfilare dietro una bandiera palestinese, mentre vengono incitati a intonare slogan sul conflitto in Medio Oriente. Sul caso il ministero dell’Istruzione ha annunciato un’ispezione.

I bambini delle elementari arruolati dai pro Palestina nell’università occupata

Secondo quanto raccontato dalle maestre, i bambini, provenienti dalla vicina Chieri, sono stati sorpresi dalla pioggia all’uscita dal museo. Le insegnanti hanno riferito di aver deciso di farli entrare nell’università per farli riparare, non sapendo che l’ateneo era occupato. Come poi i bambini siano finiti a sfilare con la bandiera della Palestina in mano resta da chiarire. Le maestre si sono discolpate dicendo che “non siamo state noi a insegnare ai bambini i canti per la Palestina. Sono stati gli occupanti a intonarli, i nostri alunni li hanno solo ripetuti”.

Il ministero dispone un’ispezione, Frassinetti: “Episodio grave”

“In merito al caso dei bambini della Scuola primaria di Chieri (Torino), condotti, durante una visita d’istruzione, all’interno dell’Università di Torino occupata nella quale era in corso una manifestazione per Gaza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha predisposto un’ispezione per accertare i fatti e appurare eventuali responsabilità dei docenti dell’istituto scolastico”, ha fatto sapere il ministero. “Trovo davvero grave quanto accaduto oggi a Torino dove bambini delle scuole primarie sono stati coinvolti in una manifestazione e sono stati costretti ad urlare slogan filopalestinesi alla presenza delle loro maestre, che non sono intervenute tempestivamente per porre fine a quella scena davvero assurda”, è stato il commento del sottosegretario all’Istruzione, Paola Frassinetti. “I bambini non andrebbero mai strumentalizzati e ciò è ancora più grave se avviene in orario scolastico. Pertanto – ha concluso – trovo giusta l’immediata ispezione da parte del Ministero dell’Istruzione per accertare le responsabilità di questo grave fatto”.