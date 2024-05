Slovacchia, attentato al premier Fico, ferito da una raffica di colpi a petto e stomaco: è grave (video)

Il primo ministro slovacco Robert Fico è stato ferito in un attentato messo a segno al termine di una riunione del governo nella città di Handlova, 150 km dalla capitale Bratislava. Lo riportano i media slovacchi spiegando che il premier, ferito in una sparatoria mentre si trovava all’esterno e stava salutando la folla, è stato trasferito in ospedale.

La polizia ha fatto sapere di aver fermato il sospetto attentatore. Secondo quanto riporta Nexta citando media locali, in base a quanto ricostruito dalle indagini preliminari della polizia slovacca, Robert Fico è rimasto vittima di un tentato assassinio, dal momento che l’uomo che ha sparato, ferendolo al petto e allo stomaco con tre-quattro colpi, ha mirato precisamente al premier.

Come anticipato, sono diversi i colpi di arma da fuoco che l’attentatore ha esploso contro Fico davanti a un centro culturale. E infatti anche i giornalisti presenti sul posto, hanno confermato di aver udito diversi spari. Intanto, il leader slovacco è stato portato in elicottero in ospedale, ma non sono ancora emersi dettagli sulle sue condizioni.

Tutto ciò che si apprende sulle condizioni di Robert Fico, è che sono considerate molto gravi. Secondo le informazioni del quotidiano slovacco “Plus 7 dni” un elicottero lo ha trasportato all’ospedale di Banska Bystrica, città del centro della Slovacchia, situata sulle rive del fiume Hron. Conferme arrivano anche sum fronte della dinamica dell’attentato a seguito del quale Fico è stato confermerebbero che Fico è stato colpito allo stomaco, al petto e a un arto, ed è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale.

Slovacchia attentato al premier Fico: fermato un 71enne che si nascondeva tra la folla

La polizia, intanto, ha fatto sapere di aver già arrestato il sospetto attentatore, che si nascondeva tra la folla. Secondo quanto riferisce l’Adnkronos, si tratterebbe di un 71enne originario di Levice. Lo riporta l’emittente locale Tv Joj spiegando che la polizia lo ha fermato e che, mentre era in manette, l’uomo avrebbe comunicato con le forze dell’ordine.

Lo choc e la dura condanna della Presidente Čaputová

La presidente della Slovacchia Zuzana Čaputová ha condannato l’attacco «brutale» contro il primo ministro Robert Fico, al quale è stato sparato oggi davanti al centro culturale di Handlova. «Sono scioccata. Auguro a Robert Fico tanta forza in questo momento critico per riprendersi dall’attacco», ha poi concluso.