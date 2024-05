Senatori a vita: ora il M5s li difende. Quando il blog dei 5 Stelle scriveva: non muoiono mai…

Sui voltafaccia dei 5 Stelle c’è una folta letteratura che si arricchisce di giorno in giorno: l’ultimo, in ordine di tempo, riguarda i senatori a vita. Un voltafaccia che ha del clamoroso, visti i precedenti, neanche troppo soft.

Basti a ricordarlo un post del Blog delle Stelle (praticamente la Pravda grillina) datato 28 agosto 2012. L’articolo contiene ancora oggi la foto di Rita Levi Montalcini, Giulio Andreotti, Carlo Azelio Ciampi, Mario Monti ed Emilio Colombo. Il titolo è eloquente: “Senatori a vita, praticamente eterni”.

«In Senato – si legge ancora sul sito – pochi voti possono determinare l’esito di un voto di fiducia o l’approvazione di una legge non costituzionale. E’ già successo. I senatori a vita possono risultare decisivi. E’ già successo. La composizione del Parlamento, in teoria, dovrebbe essere decisa solo dal popolo sovrano. Non è così. L’istituto delle nomina del senatore a vita sfugge a qualunque controllo democratico. E’ una promozione di carattere feudale, baronale, come ai tempi dei valvassini e dei valvassori. Per diritto divino. Il presidente in carica può influenzare senza rendere conto a nessuno la legislatura successiva alla sua presidenza nominando chi gli aggrada».

Quando Grillo scriveva: i senatori a vita non muoiono mai

Una mazzata durissima, oltre l’invettiva, arrivando a scrivere una frase sinistra. E non nel senso di collocazione politica. «I senatori a vita non muoiono mai, o almeno muoiono molto più tardi». Quasi un’anatema. Una posizione stra-condivisa dai vari Toninelli, Taverna e Di Battista.

Adesso, invece, gli stessi pentastellati, sulla riforma del governo, si atteggiano a Zagrebelsky de ‘noantri. Nelle dichiarazioni pubbliche esternano infatti come il costituzionalista ed editorialista di Repubblica. “Cancellare i senatori a vita nuoce a tutti noi”, dicono in sintesi i grillini, mandando al macero le battaglie contro la Casta e gli apriscatole che avrebbero dovuto aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno. Su quale fine abbia fatto il tonno, è ormai fatto accertato. Galleggiano invece ancora in Rete le dichiarazioni varie degli esponenti di spicco M5s contro i senatori a vita e sulla loro utilità. L’ennesimo voltafaccia targato 5 Stelle. C’è da giurarci: non sarà l’ultimo.