Ritrovata Milena Santirocco: “Mi hanno rapita, hanno cercato di uccidermi affogandomi in mare”

Ha raccontato di essere stata rapita e che hanno tentato di ucciderla affogandola. Lo ha detto ieri sera Milena Santirocco, 54 anni di Lanciano, scomparsa per sei giorni nel più assoluto mistero. La donna è stata ritrovata dopo che alle 22.15 è entrata in un bar di Castel Volturno, in provincia di Caserta, chiedendo aiuto e di poter telefonare ai figli. A quel punto, dopo che l’hanno riconosciuta, dal locale hanno chiamato la polizia da cui la donna è stata poi presa in carico.

Il ritrovamento di Milena Santirocco a Castel Volturno

Stamattina con un’auto della polizia è giunta in commissariato a Lanciano che si occupa delle indagini dal momento della sua scomparsa il 28 aprile scorso e, in commissariato, si trova ormai da parecchie ore. La stanno ascoltando, polizia e pm, per capire che cosa è accaduto, il perché della sua sparizione per sei giorni. La Procura aveva già aperto un fascicolo per sequestro di persona.

Sei giorni da incubo, con giornate e nottate intense di ricerche. Poi ieri sera Milena Santirocco, 54 anni, insegnante di ballo di Lanciano (Ch), sparita il 28 aprile scorso dopo essere scesa al mare a Torino di Sangro, è “riapparsa” in provincia di Caserta a Castel Volturno. La notizia del ritrovamento ieri sera tardi. “Si è presentata spontaneamente presso un commissariato della provincia di Caserta. E’ in buono stato di salute”, ha annunciato sui social Alessia Natali, responsabile abruzzese dell’associazione Penelope che si occupa di persone scomparse.