Rissa in autostrada tra tifosi prima della finale Juventus-Atalanta (video)

Attimi di tensione lungo il tratto toscano dell’autostrada A1 tra gruppi di tifosi prima di Juventus-Atalanta. Il primo ‘contatto’ è avvenuto tra gli ultrà bergamaschi e quelli bianconeri nell’area di servizio Arno Ovest: sono volati insulti tra le due tifoserie ma poi sono ripartiti a bordo dei rispettivi pullman anche perché sul posto le forze dell’ordine erano presenti in gran numero e stavano svolgendo un servizio di prevenzione proprio per evitare scontri nelle aree di servizio. Poco più tardi ci sono stati piccoli tafferugli nell’area di sosta a San Giovanni Valdarno, nel tratto aretino dell’A1, ma all’arrivo della polizia tutti erano già ripartiti sui pullman.

Scontri tra tifosi prima di Juventus-Atalanta

Le prime contrapposizioni tra i tifosi delle due squadre finaliste in Coppa Italia si sono verificate nell’area di servizio Arno Ovest (Firenze), dove era fermo un pullman di tifosi juventini. Sul luogo è sopraggiunto un bus con a bordo supporter dell’Atalanta e sono partiti insulti, senza che si verificasse però un’escalation delle tensioni. L’altro episodio è avvenuto nell’area di sosta San Giovanni (Arezzo). Anche in questa occasione si sono incrociati ultras delle due squadre ed oltre agli insulti sono volati sassi e fumogeni. A quel punto gli agenti della Digos sono intervenuti immediatamente: sul posto si sono registrati alcuni rallentamenti del traffico, ma in breve è stata ripristinata la calma.

Nessun problema allo Stadio Olimpico

Nessun problema, invece, per la zona dello Stadio Olimpico. Lo ricorda una nota della Questura di Roma, sottolineando che “i servizi di ordine pubblico, predisposti dalla Questura di Roma, seguendo le indicazioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno consentito che la competizione sportiva, che ha richiamato oltre 40.000 tifosi dalle altre regioni d’Italia, si svolgesse senza alcuna criticità”.

“Il plauso del Questore a tutte le Forze dell’Ordine impiegate che, ogni giorno, consentono lo svolgimento, in sicurezza, di manifestazioni, eventi e competizioni sportive di rilievo nazionale ed internazionale”, conclude la nota.