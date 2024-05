Rieti, militante di FdI preso a pugni dal candidato della civica di sinistra. La condanna di Trancassini: gravissimo

«Nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 maggio è accaduto un fatto increscioso e incredibile che amareggia e rattrista. Un nostro giovane sostenitore è stato preso a pugni in faccia dall’attuale Presidente del Consiglio Comunale, candidato nella lista a noi avversa». A denunciare la vicenda in una nota è il candidato a sindaco Gianluca Vagni, che poi prosegue: «Nella giornata di venerdì 24 maggio è stata presentata regolare denuncia. Nell’esprimere forte vicinanza al nostro giovane concittadino, evidentemente molto scosso dell’accaduto, chiediamo con forza le immediate dimissioni del Presidente del Consiglio comunale, una ferma condanna da parte del Sindaco Veronica Diamilla e una netta presa di distanza da parte dei suoi colleghi di lista. Il confronto non deve mai sfociare nella violenza, oltretutto rivolta verso un giovane che ha avuto come unica colpa quella di sostenere la nostra lista».

Rieti, giovane di FdI aggredito dal presidente del Consiglio Comunale

L’aggressore sui social replica contrattaccando e sostenendo di essersi solo difeso. “Qualora fosse stata sporta una denuncia nei miei confronti – ha scritto su Fb – nelle sedi deputate saprò chiarire quanto realmente accaduto e difendermi”. Mentre, dopo le sollecitazioni, arriva l’intervento della sindaca Veronica Diamilla che, «a seguito degli spiacevoli episodi accaduti nella serata di giovedì 23 maggio, in qualità di candidata ma soprattutto di Sindaco» ha esortato alla «calma», richiamando a «un comportamento di leale competizione politica che non deve mai sfociare nella violenza, fisica e verbale».

Dura condanna di Trancassini sulla vicenda di Poggio Nativo

E sull’aggressione al giovane iscritto di FdI è intervenuto con parole di dura condanna affidate a una nota il Questore della Camera dei deputati e coordinatore di Fratelli d’Italia nel Lazio, Paolo Trancassini. Il quale, commentando la vicenda, ha sottolineato: «Quanto accaduto la notte tra giovedì 23 e venerdì 24 maggio a Poggio Nativo, in provincia di Rieti, è gravissimo. Un giovane iscritto di Fratelli d’Italia e sostenitore della lista civica del candidato sindaco Gianluca Vagni è stato aggredito con violenza dal Presidente del Consiglio comunale in carica, candidato nella lista del sindaco Veronica Diamilla, ex segretario provinciale del Pd. Questo episodio, oltretutto, è stato documentato in maniera inequivocabile da un video».

«La politica deve saper dare buoni esempi»

Aggiungendo poi: «Ribadisco con forza la condanna contro ogni forma di violenza: il confronto politico può essere aspro, ma deve sempre restare nei limiti del rispetto reciproco e democratico, senza mai sfociare nella violenza. La politica deve saper dare buoni esempi, soprattutto ai giovani». Concludendo con l’auspicio di «una condanna unanime da parte di tutte le forze politiche».