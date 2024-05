Ricostruzione, voto unanime in Commissione alla legge del governo. Musumeci: “Passo importante”

Con il voto favorevole di tutte le forze politiche, la commissione Ambiente della Camera ha approvato oggi l’adozione del ddl del governo sulla Ricostruzione post calamità, proposto dal relatore Paolo Trancassini di FdI. Ad illustrare il testo è intervenuto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, che ha sottolineato “l’importanza di dotare finalmente l’Italia di un Codice della Ricostruzione per fissare un modello giuridico unico, assegnare le competenze a ciascuna istituzione e determinare tempi certi”.

Trancassini: “Un altro decisivo passo in avanti”

È stato poi Trancassini a sottolineare che “oggi abbiamo fatto un altro decisivo passo in avanti sulla ricostruzione post calamità”. “Continueremo a lavorare per apportare miglioramenti nella fase emendativa. Dopo tanti anni di attese, e ricordo a tal proposito gli sforzi fatti nella scorsa legislatura per avviare l’esame della mia proposta di legge di febbraio 2019, oggi – ha aggiunto l’esponente di FdI – stiamo finalmente portando avanti con serietà questo percorso per raggiungere, con il contributo di tutti i partiti politici, un traguardo storico: quello di stabilire una legge unitaria con criteri omogenei e tempi certi per affrontare le diverse calamità su tutto il territorio nazionale. Ringrazio il ministro Musumeci per la sua presenza di oggi in commissione Ambiente e per il grande lavoro svolto su questo tema”.

Il Codice della ricostruzione e la prevenzione: la linea tracciata dal governo

Il Codice della Ricostruzione dà finalmente all’Italia un modello normativo unico, che consentirà di uniformare gli interventi su tutto il territorio nazionale e per ogni calamità, pur valorizzando il ruolo degli enti locali dei territori coinvolti. Indica inoltre tempi certi per la ricostruzione, fissati in dieci anni. Centrale per il governo è, però, soprattutto la prevenzione, che deve coinvolgere tutti: governo centrale, enti locali e anche cittadini, come Musumeci ha sottolineato più volte e ribadito anche nel corso del convegno sulla ricostruzione che si è svolto a Roma nella sede della Protezione civile.