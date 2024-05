Pnrr, Fitto: “Italia allineata con la roadmap europea. Al via la rendicontazione della sesta rata”

Prende il via la rendicontazione della sesta rata del Pnrr. L’avvio dell’iter è stato fra i punti all’ordine del giorno della Cabina di regia che si è tenuta a Palazzo Chigi, presieduta dal ministro Raffaele Fitto. “La Cabina di regia di oggi conferma l’allineamento dell’Italia con la roadmap europea del Pnrr. Con l’avvio della rendicontazione degli obiettivi della sesta rata, il governo prosegue incessantemente nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, ha commentato Fitto, sottolineando che si tratta di “fatti confermati, tra l’altro, dalla positiva relazione dei giorni scorsi della Corte dei conti sull’attuazione del nuovo Piano e dalla Valutazione a medio termine della Commissione europea, che vede l’Italia al primo posto per obiettivi raggiunti e avanzamento finanziario”.

Al via la rendicontazione per la sesta rata del Pnrr

Alla cabina di regia a Palazzo Chigi hanno partecipato i ministri competenti e i rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, dell’Upi e dell’Anci. All’ordine del giorno, oltre all’avvio della rendicontazione della sesta rata, con i suoi 37 obiettivi pari a 8,5 miliardi, c’erano anche l’informativa sulla revisione tecnica adottata il 14 maggio e i Piani urbani integrati.

L’impegno del governo per l’attuazione degli interventi

“L’impegno del governo Meloni – si legge in una nota diramata al termine dell’incontro – resta concentrato sull’attuazione degli interventi, volti a restituire alla collettività spazi urbani riqualificati per le attività sociali, culturali ed economiche, mantenendo sempre alta l’attenzione sulla tutela dell’ambiente e sulla qualità della vita delle persone. In merito alla revisione tecnica del nuovo Pnrr italiano, presentata lo scorso 4 marzo e relativa a modifiche formali finalizzate a semplificare e agevolare l’iter per la rendicontazione degli obiettivi, Fitto ha condiviso l’adozione definitiva della revisione da parte del Consiglio dell’Unione europea, avvenuta lo scorso 14 maggio”.

Gli obiettivi della sesta rata, dalle infrastrutture ai pagamenti da parte delle Pa

Ultimo punto all’ordine del giorno la discussione in merito allo stato di attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento dei 37 obiettivi e traguardi connessi alla sesta rata, tra i quali figurano importanti investimenti legati alla realizzazione di infrastrutture e servizi per i cittadini e numerose riforme, inclusa la misura volta alla riduzione dei ritardi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie, gli interventi in materia di appalti pubblici, la legge quadro dedicata alle persone con disabilità e, infine, i provvedimenti in favore degli anziani non autosufficienti.