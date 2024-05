Orrore a Napoli, tentativo di stupro e abusi sessuali su una ragazzina al ritorno da scuola: arrestato 41enne

Il predatore sessuale non si pone limiti d’età, e l’orrore che è capace di mettere in campo non prevede margini di sicurezza o luoghi di incolumità: e così succede che un 41enne intercetti una ragazzina al ritorno da scuola e provi a trasformarla brutalmente nella vittima di un tentativo di stupro con cui dare sfogo a pulsioni e violenza. Per fortuna la giovane – una ragazzina di Torre del Greco (in provincia di Napoli) – ha avuto il coraggio di denunciare quanto accaduto. Di reagire alla paura e alla violenza, fisica e psicologica, dell’orrore subìto.

Napoli, tentativo di stupro ai danni di una ragazzina di ritorno da scuola

Le violenze risalgono allo scorso febbraio e, scattata la denuncia, i sospetti si sono concentrati su un 41enne che oggi è finito in manette. Stamattina, infatti, i carabinieri della Stazione dì Torre del Greco hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione con soggetti diversi dalle persone conviventi. Un provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di un 41enne di Torre del Greco.

Le indagini individuano un 41enne del posto, arrestato oggi

Le indagini – si legge dunque in una nota a firma del procuratore Nunzio Fragliasso – sono state avviate alla fine del mese di febbraio. Partite in seguito alla denuncia della vittima. Le attività, condotte dai militari della Stazione di Torre del Greco, e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’arrestato. Il 41enne accusato di essere l’autore di una violenza sessuale ai danni della minorenne.

Il tentativo di stupro e gli abusi sessuali inferti alla ragazzina

La ragazzina, infatti, ha raccontato che di ritorno da scuola sarebbe stata costretta a subire, contro la sua volontà, atti sessuali reiterati. Consistenti in palpeggiamenti del corpo e ripetuti tentativi di baciarla sulla bocca. Il 41enne fermato, pertanto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Dove dovrà rimanere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.