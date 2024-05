Nuovi timori sulla salute di Kate: “La principessa del Galles non è in grado di affrontare impegni pubblici”

Esclusi nuovi impegni pubblici per Kate Middleton: la principessa del Galles continua infatti a seguire le cure contro il cancro lontano da occhi indiscreti. Lo ha fatto trapelare Kensington Palace, in una nota nella quale ribadisce che la principessa non torna per il momento al lavoro: Kate, che non si vede in pubblico da Natale, tornerà ai suoi impegni solo una volta che i medici le avranno dato il “via libera”.

La principessa Kate, che a gennaio ha compiuto 42 anni, ha subito un importante intervento chirurgico addominale (di cui non si conosce la natura) il 17 gennaio e, dopo qualche settimana, ha rivelato lei stessa che si sta sottoponendo a una ‘chemioterapia preventiva’ per il cancro. Secondo l’indiscrezione del settimanale italiano Oggi a eseguirla sarebbe stata una squadra di specialisti del Policlinico Gemelli di Roma.

La principessa Kate operata da una equipe di medici italiani

Dal momento dell’operazione si sa poco o nulla delle sue condizioni. Sebbene il consorte, il principe William, nei giorni scorsi abbia tentato di rassicurare la cittadinanza. In una visita alle Isole Scilly, la prima da quando è diventato duca di Cornovaglia, il principe del Galles, interrogato sullo stato di salute della moglie e dei tre figli, ha detto: “Kate sta bene, grazie”.

Un portavoce, parlando oggi alla stampa britannica, ha assicurato comunque che la principessa si informa costantemente del lavoro delle sue fondazioni. In particolare Kate viene aggiornata sulle attività della Royal Foundation Centre for Early Childhood, riguardante il sostegno alla maternità e alla prima infanzia. Ambito che, come ha sottolineato ancora il portavoce, resta centrale nell’attività pubblica svolta dalla principessa. In particolare Kate è stata aggiornata sull’ultimo rapporto presentato dalla fondazione a Londra. Il responsabile dell’organizzazione, Christian Guy, ha dichiarato che la principessa era “entusiasta” del documento e che la campagna della fondazione “sta andando avanti mentre lei si riprende”.

Quanto al ritorno al lavoro della principessa, a Palazzo sono irremovibili: “Siamo stati molto chiari sul fatto che ha bisogno di spazio e privacy per riprendersi. Tornerà al lavoro quando avrà avuto il via libera dai medici”