“Kate è stata operata a Londra dai medici del Gemelli di Roma”: la rivelazione di “Gente”

L’intervento all’addome subito lo scorso gennaio da Kate Middleton, principessa del Galles, sarebbe stato effettuato da un’équipe di medici italiani del Policlinico Gemelli di Roma. Lo rivela un’anticipazione di Gente, in edicola da venerdì 3 maggio.

Una equipe medica partita dal Gemelli per operare a Londra Kate

Kate, 42 anni, ha reso noto poco più di un mese fa di avere un cancro e di essersi dovuta sottoporre a “un ciclo di chemioterapia preventiva”. “A gennaio ho subito un importante intervento chirurgico addominale a Londra e all’epoca si pensava che la mia condizione non fosse cancerosa. L’intervento ha avuto successo. Tuttavia, i test effettuati dopo l’operazione hanno rilevato si trattava di un cancro”, aveva detto in un videomessaggio, in cui spiegava: “Il mio team medico mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali del trattamento”.

Dai pochi elementi resi noti dalla principessa Kate, che ha rivelato di avere un cancro, “si può ipotizzare che la neoplasia sia localizzata nell’area addominale e potrebbe aver colpito organi di pertinenza ginecologica, come ovaio o utero, o dell’apparato digerente come il colon. La Principessa ha parlato di diagnosi precoce e questo fa pensare ad un tumore in stadio iniziale ed è dunque un elemento positivo”. Lo aveva detto le scorse settimane all’Ansa, Giampaolo Tortora, direttore del Cancer center del Policlinico Gemelli e professore di oncologia medica all’Università Cattolica.

Le ipotesi sulla neoplasia della principessa

Ipotizzando che si tratti di una neoplasia addominale, spiega inoltre Giovanni Scambia, ginecologo oncologo e direttore scientifico del Gemelli, “all’inizio il disturbo può insorgere in vari modi e si può pensare a patologie diverse come, ad esempio, patologie intestinali benigne o altro. Essendo coinvolta la zona addominale si potrebbe trattare di un tumore all’intestino o all’apparato genitale”. Anche secondo Scambia, si può ipotizzare che la principessa stia facendo una chemioterapia a scopo preventivo post intervento. Importante, rileva, “è che la principessa abbia parlato di una diagnosi precoce, e oggi, va ricordato che le terapie per i tumori dell’area ginecologica, se fosse confermato che si tratta di questo tipo di neoplasia, sono molto migliorate ed efficaci ed una buona parte delle pazienti guarisce”.

Sempre secondo il settimanale Gente, che ha raccolto le confidenze di fonti vicine alla famiglia reale britannica, inoltre, Re Carlo III sarebbe fiaccato da “dolori alle ossa” che non gli lascerebbero tregua. La notizia smentirebbe le rassicurazioni sulla salute del sovrano britannico diffuse dal comunicato di Buckingham Palace che ha annunciato il ritorno di re Carlo agli impegni pubblici. Anche re Carlo, come la principessa Kate, ha annunciato all’inizio di febbraio di avere un tumore, scoperto dopo un’operazione alla prostata a cui si era sottoposto a gennaio.