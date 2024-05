Nube tossica su Berlino: il rogo partito da una fabbrica del gruppo che produce armi per Kiev (video)

Un pauroso incendio è scoppiato in un impianto industriale alla periferia orientale di Berlino, producendo una pericolosa nube tossica: è quanto riporta il quotidiano tedesco Bild.

❗️Se ha formado una nube tóxica sobre Berlín debido al incendio en una fábrica donde se producen los sistemas de defensa aérea Iris-T 🇩🇪 🔥 El incendio se produjo en la planta de Diehl Metal Applications, escribe el Berliner Zeitung. La empresa forma parte del holding Diehl,… pic.twitter.com/yKQeyqoxiO — Ivanka ❤️‍🔥 (@ivankagrado) May 3, 2024

Secondo alcune fonti di stampa l’impianto apparterrebbe alla Diehl Metal, fabbricante del sistema di difesa antiaerea Iris-T fornito anche alle forze armate ucraine.

Nella nube tossica su Berlino acido solforico e cianuro

Sul posto sono intervenuti oltre 160 vigili del fuoco e le autorità hanno consigliato ai residenti della zona di rimanere in casa con le finestre chiuse per il rischio di una contanimazione ambientale.

Secondo quanto reso noto dai vigili del fuoco la nube tossica potrebbe contenere acido solforico e cianuro di idrogeno, sostanze che si trovavano nei magazzini dell’impianto.

I quartieri di Berlino interessati dall’allarme sono quelli di Steglitz-Zehlendorf, Spandau e la zona orientale di Reinickendorf.

“Diehl Metall fa parte del gruppo tedesco Diehl; anche la filiale Diehl Defence (partner della Bundeswehr) ha una sede in quella strada. L’azienda sviluppa anche il sistema di difesa aerea Iris-T, attualmente in uso in Ucraina”: lo scrive il sito del quotidiano tedesco Bild riferendosi alla “Diehl Metal Applications”.

Nell’impianto sono stoccate anche sostanze chimiche

La compagnia “gestisce un proprio impianto di galvanizzazione per il trattamento delle superfici metalliche nell’edificio” che è andato a fuoco oggi a Berlino sprigionando fumi che si teme possano essere tossici. Verso le 15 ora locale e italiana i vigili del fuoco di Berlino hanno scritto su X che “A Lichterfelde sono impegnate 170 unità. È in fiamme un edificio industriale in cui sono stoccate anche sostanze chimiche. Oltre alla lotta contro l’incendio, vengono effettuate continuamente misurazioni dell’aria nella zona urbana e nell’area di intervento. Come è consuetudine nei grandi incendi: evitate le aree invase dal fumo!”.

Diehl Metall fa parte del gruppo che produce gli Iris-T per l’Ucraina

Il portavoce di Diehl, Michael Nitz, ha confermato che si tratta di un’azienda di galvanizzazione e ha precisato che che produce principalmente componenti per l’industria automobilistica. Lo riferisce l’agenzia Dpa. Anche se il gruppo Diehl è un grande conglomerato nel settore della difesa, nello stabilimento di Berlino non vengono prodotti beni militari, ha detto Nitz.