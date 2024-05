Misteriosa morte di Franco Anelli, Rettore dell’Università Cattolica. Salto nel vuoto, probabile suicidio

Una morte improvvisa, forse un suicidio. Si è spento all’età di 61 anni il rettore dell’università Cattolica di Milano, Franco Anelli. Si ipotizza un gesto volontario, visto che il corpo è stato trovato all’esterno della sua abitazione milanese, ma certezze non ce ne sono, anche perché non ci sarebbero motivi noti di un suo stato depressivo o legati a malatte. ”Con profonda costernazione – si sottolinea in una nota dell’ateneo – la comunità dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l’intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari”, ha scritto in una nota la Cattolica.

Franco Anelli trovato esanime, ipotesi suicidio

Il corpo di Anelli è stato ritrovato dal 118 all’interno del condominio di 6 piani nel quale abitava poco dopo le 22 di ieri sera. Si sarebbe lanciato nel vuoto. Il 118 lo ha trovato sanguinante, ma immobile constatandone la morte. Il medico legale ha escluso segni di violenza.

Franco Anelli era un giurista e avvocato. Nato a Piacenza il 26 giugno 1963, ha ricoperto la carica di rettore della Cattolica dal primo gennaio 2013. In quest’università ha trascorso la maggior parte della sua vita. Alla Cattolica di Milano si è laureato in giurisprudenza, conseguendo successivamente il dottorato di ricerca in diritto commerciale. Nel 1991 ha superato l’esame di Stato per l’accesso all’avvocatura, diventando cassazionista nel 1998. E’ stato professore ordinario di diritto civile nella sede di Piacenza della Cattolica fino all’anno accademico 2011/2012, ha poi insegnato istituzioni di diritto privato nella sede di Milano dell’ateneo. Il 13 maggio 2022 Anelli è stato nominato da Papa Francesco consultore della Congregazione per l’educazione cattolica, diventando così uno dei cinque italiani tra i 19 nuovi consultori nominati dal Santo Padre.

Il dolore di Zuppi, La Russa e Fontana

“Partecipo al dolore dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli Irccs per la tragica scomparsa del Magnifico Rettore, prof. Franco Anelli. In questo momento di sgomento, a nome dell’Episcopato italiano, esprimo cordoglio alla sua mamma, ai suoi cari e alla comunità tutta dell’Ateneo e del Policlinico, cui ha dedicato la sua esistenza”, è il messaggio di cordoglio del presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi. “Sono profondamente addolorato per la scomparsa del Prof. Franco Anelli, avvocato, stimato giurista e Rettore dell’Università Cattolica di Milano. Persona di profonda umanità che ha dedicato la sua vita con grande passione alla formazione dei giovani secondo i principi dell’educazione cattolica. Ai suoi cari, a tutto l’Ateneo e alla Fondazione Policlinico Agostino Gemelli, a cui era profondamente legato, giungano le mie più sincere condoglianze”, è invece la nota del presidente del Senato Ignazio La Russa. “È con dolore che apprendo la notizia della morte del magnifico rettore dell’Università Cattolica, il professor Franco Anelli. Ai familiari e a tutta la comunità universitaria porgo le mie sentite condoglianze”, dichiara il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.