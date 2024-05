Miracolo a Nuoro, bimba di pochi mesi precipita dal terzo piano. Salva grazie a una pianta

È stata trasportata in Chirurgia pediatrica all’ospedale Brotzu di Cagliari una bambina di circa un anno precipitata da un’altezza di circa 9 metri dall’abitazione dei genitori a Ottana, nel Nuorese. L’incidente è stato segnalato al 118. L’impatto è stato attutito da una pianta di bouganville sottostante. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso e la piccola è stata trasferita in codice rosso a Cagliari. Sull’episodio sono in corso indagini dei carabinieri della compagnia di Ottana.

Bimba trasportata in elisoccorso all’ospedale di Cagliari

La piccola è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stata ricoverata in codice rosso nel reparto di Chirurgia pediatrica. Da un primo bollettino medico non sarebbe in pericolo di vita: la caduta è stata attenuata da una pianta di bouganville presente sotto l’abitazione. Una circostanza che ha evitato la tragedia. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che stanno accertando la dinamica esatta dell’incidente.

A Lecco un altro grave episodio: bimba di tre anni molto grave

L’incidente è avvenuto ad appena uun giorno fa da un altro grave episodio che ha coinvolto una bambina di 3 anni e mezzo, anch’ella caduta dal balcone di casa, dal secondo piano di un’abitazione, subendo gravissimi traumi, a Costa Masnaga (Lecco). Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, la bimba era stata lasciata momentaneamente sola quando è avvenuto l’incidente. I familiari hanno dato l’allarme e sul posto è intervenuto l’elisoccorso dotato di verricello. La piccola è stata poi ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Bergamo. Su cause e dinamica dell’accaduto, come per la piccola di Ottana, staqnno ancora indagando i carabinieri del Comando provinciale di Lecco.