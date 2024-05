Meloni-Schlein, FdI: “L’Agcom ha fatto suoi gli argomenti del no. Ora basta far perdere tempo alla premier”

FdI “prende atto” dello stop al duello televisivo tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, dopo il pronunciamento dell’Agcom, e “conferma la disponibilità al confronto attraverso i propri rappresentanti politici, senza far perdere ulteriore tempo al Presidente del Consiglio”. Così in una nota i componenti di FdI della Commissione di Vigilanza Rai.

FdI: “Basta far perdere tempo a Meloni, ok confronto con i nostri rappresentanti”

“Giorgia Meloni è stata il primo Presidente del Consiglio che ha dato disponibilità per un confronto con la principale forza politica di opposizione in vista di un importante appuntamento elettorale”, hanno ricordato i parlamentari, sottolineano che “purtroppo, la Agcom ha fatto sue le argomentazioni di chi ha voluto impedire questo confronto” tra Meloni e Schlein. “Fratelli d’Italia ne prende atto e conferma la disponibilità al confronto attraverso i propri rappresentanti politici, senza – hanno chiarito – far perdere ulteriore tempo al Presidente del Consiglio”.

Foti: “Per la prima volta faccia a faccia tra due donne, lo stop è un’occasione persa”

Di “occasione mancata per il dibattito politico nazionale” ha parlato poi il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti. “A prescindere dagli schieramenti – ha proseguito – gli elettori avrebbero potuto assistere, per la prima volta, a un confronto tra due donne leader dei rispettivi partiti che attualmente sono le principali formazioni politiche. Al di là di tutto, sarebbe stata una immagine positiva”. Dunque, “spiace davvero – ha sottolineato Toti – leggere alcuni commenti espressi da altri leader. Ma siamo ormai abituati a chi puntualmente perde l’occasione di volare alto e guardare oltre, disponibile solo a coltivare il proprio orticello elettorale”.