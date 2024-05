Meloni in visita privata in ospedale al poliziotto Christian Di Martino, ferito a Milano

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lasciato poco fa l’ospedale Niguarda di Milano, dopo una breve visita al vice ispettore Christian Di Martino, accoltellato la settimana scorsa alla stazione di Lambrate. La premier, entrata e uscita dal retro del pronto soccorso, senza essere vista dalla stampa, è stata accolta dal direttore generale di Niguarda, Alberto Zoli. Meloni – a quanto si apprende – ha poi incontrato la direttrice del trauma team Stefania Cimbanassi, la chirurga che la notte del 9 maggio ha operato il vice ispettore, e Roberto Fumagalli, il direttore della terapia intensiva dove Di Martino è ricoverato. Nel reparto erano presenti anche i parenti dell’agente accoltellato. Dopo essere stata aggiornata sulle condizioni del vice ispettore, la premier gli ha fatto visita per pochi minuti, accompagnata dal direttore Zoli.

Questa mattina alle ore 9.30, un gruppo di cittadini, associazioni e comitati, ha organizzato in porta Venezia un raduno di solidarietà per Chirstian Di Martino, il poliziotto che da giovedì scorso lotta tra la vita e la morte nella terapia intensiva dell’ospedale Niguarda per le tre coltellate ricevute alla stazione di Lambrate. Fortunatamente, il viceispettore si è svegliato e non è più in pericolo di vita. L’agente, sul cui letto veglia la maglia dell’Inter del cognato Federico Dimarco, aveva ricevuto anche le visite di De Corato e La Russa che sono passati in ospedale per omaggiarlo e augurargli una pronta guarigione.