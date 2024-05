Meloni celebra la festa della mamma: “Devo tutto alla mia. Anche da premier penso da madre” (video)

“Io sono cresciuta con una madre che non era così presente e alla fine le devo tutto. La sua era un’assenza calcolata, ha cresciuto le sue figlie dicendo te la devi cavare, la tua libertà è legata alla tua responsabilità”. Lo ha raccontato Giorgia Meloni, celebrando la festa della mamma in un’intervista a Diletta Leotta per il podcast Mamma Dilettante. La prima donna premier d’Italia ha svelato il suo lato privato di madre, toccando temi come la maternità, la solidarietà tra mamme, il senso di colpa. Ma anche le chat di classe e le difficoltà nel conciliare le recite di fine anno con il G7.

“La mia era una madre che non ti risolveva i problemi, i problemi te li dovevi risolvere da sola e se io sono la persona che sono… lo devo a lei”, ha raccontato ancora Meloni nel podcast. La premier parla anche della maternità: “Diventare mamma mi ha dato tantissima stabilità. Sono diventata più pragmatica, più concreta, più attenta alle cose che hanno davvero un senso”. “La maternità, è vero, tira fuori tutte le tue fragilità ma le mette anche a posto”.

Meloni: “Ormai penso da mamma anche da premier”

“Io l’ho vissuta così – ha detto ancora nell’intervista a Diletta Leotta – da quando sono diventata madre, qualsiasi cosa accada a chiunque, soprattutto ai più piccoli, ai bambini, io penso da madre. Anche in questo lavoro che faccio, nel ruolo di presidente del Consiglio, alcune delle emozioni più belle che mi sono presa e che questo lavoro mi ha regalato, riguardavano le mamme”. Molte delle emozioni vissuta da premier, ha continuato, “sono legate alle mamme ma anche nelle cose, nelle difficoltà nelle tragedie, io penso sempre alla mamma. All’inizio pensavo: forse sono io. In realtà, si parla poi con le altre mamme: siamo tutte cosi'”.

E sulla vita quotidiana da mamma, Meloni ha rivelato. “Con Ginevra mi sono data poche regole, esserci per metterla a letto quando posso e non mancare a recite, saggio, costi quel che costi. Bene: saggio di danza di Ginevra, sapete che giorno l’hanno piazzato? Il primo giorno del g7. L’unica cosa in un anno che non potevo spostare. E’ stato e sarà un inferno. Gliel’ho detto subito ed è successo un inferno. In quei momenti ti butteresti dal balcone, poi si gestisce”. Meloni ha precisato di essere anche “nella chat delle mamme, commento, faccio, dico la mia. Voto quando mettono le votazioni. Partecipo quando posso faccio la mamma”.

“La solidarietà tra madri più forte di quella femminile”

“Le donne sono tra loro molto meno solidali di quanto non dicano e secondo me e’ anche come se fossero vittime di questa specie di racconto, in base al quale le donne non dovrebbero mai essere all’altezza di competere con gli uomini: questo le porta naturalmente a competere tra di loro. Tra mamme e’ tutta un’altra cosa: le mamme sono solidali come lo sono i veterani al fronte, gente che ha combattuto la guerra insieme, perche’ e’ completamente un’altra dimensione di solidarieta'”. A questo proposito, ha spiegayo che “le più belle emozioni” vissute da presidente del Consiglio “riguardavano le mamme”. La “più straordinaria”, ha spiegato, è stata la telefonata a quella di Alessia Piperno, mentre tornava in Italia dopo essere stata agli arresti in Iran.

Oltre all’intervista alla Leotta, Meloni in un video sui social ha dedicato un omaggio speciale per la festa della mamma. “Forti, determinate, coraggiose, comprensive, amorevoli, in una parola: insostituibili. Grazie alla mia mamma, grazie a tutte le mamme. Buona festa a tutte”. Così nel suo messaggio sulle pagine Fb, Instagram e Twitter.