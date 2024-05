Matteo Falcinelli, c’è un nuovo video. Tajani in Senato rimette a posto l’opposizione che cerca la rissa

L’Italia si è mossa con tempestività sul caso di Matteo Falcinelli, lo studente italiano arrestato con modalità violente a Miami, “e continuerà a seguire il caso con la massima attenzione”. A dirlo è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso del question time al Senato, nel giorno in cui emerge un nuovo video sul modo violento e intimidatorio in cui Matteo Falcinelli è stato trattato dalla polizia anche mentre si trovava in cella. Durante il question time, Tajani ha ricordato tra l’altro che dal primo gennaio è stata istituita alla Farnesina una Unità per la tutela degli italiani all’estero, che potenzia la precedente struttura e “testimonia l’attenzione che dedichiamo a ciascuno dei nostri connazionali all’estero”, con un lavoro “continuo e silenzioso”.

La nota di protesta ufficiale del console: “Quanto accaduto a Falcinelli è inaccettabile”

“Non appena appreso, tramite le immagini divulgate, dei trattamenti subiti dal giovane, il console generale ha presentato una nota di protesta ufficiale. La nota, indirizzata al Dipartimento di Stato e al capo della polizia di Miami, ha evidenziato l’inaccettabilità di quanto accaduto”, ha spiegato Tajani in Aula, aggiungendo che “il console generale vedrà proprio oggi il capo della Polizia”.

Tajani: “Seguiamo il caso con la massima attenzione, come facciamo per tutti. In silenzio e con continuità”

“Il nostro governo continuerà a seguire il caso con la massima attenzione. Io stesso incontrerò la prossima settimana alla Farnesina l’avvocato incaricato dalla famiglia”, Francesco Maresca, ha poi chiarito Tajani, parlando anche del ruolo della “nuova Unità della Farnesina per la tutela degli italiani all’estero, creata il primo gennaio scorso”. “Il potenziamento della precedente struttura, da me voluto – ha spiegato – testimonia l’attenzione che dedichiamo a ciascuno dei nostri connazionali all’estero”. “Lo facciamo in un quadro di continuo e silenzioso lavoro che ci vede attivi in tutti i continenti”, ha concluso il ministro.

Scintille in Aula con l’opposizione

Mentre il ministro stava ancora svolgendo la sua relazione ci sono stati anche alcuni momenti di tensione con l’opposizione, scatenati dal fatto che Ilaria Cucchi si è detta insoddisfatta. “Lei si dichiara insoddisfatta prima di ricevere la mia risposta e questo mi pare un po’ singolare”, ha commentato Tajani, che secondo l’opposizione non avrebbe dovuto rispondere. “Non chiedo consenso politico, chiedo soltanto la buona educazione. Anche i senatori devono essere educati. Essere senatore non significa che uno può fare quello che gli pare, perché ci sono delle regole”, ha quindi replicato il ministro, domandandosi anche “cosa abbiano da minacciare col dito i signori parlamentari, non c’è nulla da indicare e non c’è nessuno da minacciare col dito”.

Ilaria Cucchi tira in ballo la mamma del ragazzo e fa autogol

A quel punto Cucchi ha sostenuto che “se fossi nei panni della madre di Matteo Falcinelli, non mi sentirei rasserenata dal suo intervento. Mi verrebbe da farla parlare con il papà di Ilaria Salis, ma sorvoliamo”. Un tentativo di accusa il ministro che si è rivelato un boomerang: Tajani, infatti, ha ricordato in Aula il pubblico ringraziamento della mamma di Matteo Falcinelli, Vlasta Studenicova, verso il governo, il ministero degli Esteri e il consolato italiano negli Usa “per ciò che hanno fatto per il figlio”. “Per me quello che conta – ha chiarito il titolare della Farnesina – è l’apprezzamento della famiglia, non una valutazione di tipo politico”.

L’avvocato in Procura a Roma: “Pronti a presentare denuncia”

Sul fronte legale, domani l’avvocato della famiglia Falcinelli, Francesco Maresca, incontrerà a piazzale Clodio il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi per sottoporgli il caso. Al momento non è stato aperto alcun fascicolo sul caso. ”Vogliamo capire come intenda procedere la Procura. Siamo pronti anche a presentare una denuncia e se i magistrati apriranno un fascicolo depositeremo una memoria con la descrizione di quanto accaduto’’, ha spiegato l’avvocato. ”Nella eventuale denuncia non ipotizziamo reati che nel caso saranno decisi dagli inquirenti. Non è escluso che si possa procedere per lesioni gravi o anche tortura’’, ha proseguito l’avvocato, in riferimento al video ripreso dalle bodycam degli agenti in cui si vede il ragazzo ammanettato, sbattuto in terra e tenuto incaprettato per 13 minuti.

Il nuovo video sulle intimidazioni subite da Matteo Falcinelli anche in cella

Nel nuovo video che ha iniziato a circolare in queste ore si vede Matteo Falcinelli in cella, visibilmente provato che agli agenti dice: “Per favore non ho fatto nulla”, aggiungendo di essere “disposto a pagare anche una cauzione” per potere tornare in libertà. Una frase cui gli agenti rispondono che “non è il caso di parlare di pagamenti perché in questo Paese non funziona così e potremmo contestarti la corruzione”. Falcinelli, capendo che gli agenti avevano volutamente travisato la sua richiesta, replica di aver detto quello: “Non vi rigirate le cose, non dite cose sbagliate”. La scena si conclude con i poliziotti che lo invitano a “calmarsi e restare seduto per alcuni minuti. Stiamo redigendo dei documenti e in 10 minuti andrà davanti allo corte”. Anche questo ultimo video potrebbe finire all’attenzione dei magistrati di Roma. Da Miami, intanto, il dipartimento di polizia coinvolto nel caso ha fatto sapere che per il momento non sono previste dichiarazioni, mentre una “dichiarazione dettagliata” sarà rilasciata in settima.