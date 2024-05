Lutto in Forza Italia: trovata morta in casa l’esponente veneta Lisa Labbrozzi

Mondo politico veneto in choc per la morte improvvisa di Lisa Labbrozzi. Ingegnere e manager, 39 anni, componente del Consiglio di amministrazione di Contarina, Labbrozzi faceva parte del direttivo provinciale di Forza Italia.

Come ricostruisce il Corriere del Veneto, il padre Carlo Felice, preoccupato dal ritardo dalla figlia, è entrato nella sua abitazione a Casale sul Sile, nel trevigiano e l’ha trovata priva di sensi. Attorno alle 9 la telefonata al 118 ma quando medico e infermieri del Suem 118 sono arrivati non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Lisa Labbrozzi aveva un curriculum degno di una top manager ed era stimatissima: diplomata al Berto di Mogliano e laureata in Ingegneria, faceva parte del direttivo provinciale di Forza Italia e dal 2016 era componente del Consiglio di amministrazione di Contarina. Attualmente ricopriva la posizione di operation manager presso Gde di Bologna, un’azienda leader nella fornitura di materiali edili. La sua carriera comprendeva anche ruoli di rilievo in altre rinomate aziende, come E-Energia e Sital Klima Industries, oltre a una posizione di prestigio nel gruppo Riello.

Il coordinatore provinciale di Forza Italia, Fabio Chies, molto legato alla 39enne, ha annullato, in segno di lutto, tutti gli eventi elettorali previsti nelle prossime ore: proprio ieri sera all’hotel Maggior Consiglio avrebbe dovuto tenersi un appuntamento con la presenza del coordinatore provinciale Flavio Tosi e Cristina Andretta, ex sindaca di Vedelago e candidata alle Europee. «Era una persona straordinaria, una grande professionista che ha sempre dato una mano a tutti. Esprimiamo vicinanza e le nostre condoglianze alla famiglia» ha detto Emanuele Crosato, portavoce del coordinamento provinciale di Forza Italia.

La giovane manager avrebbe compiuto quarant’anni il 17 maggio. Il giorno prima del decesso, Lisa Labbrozzi avrebbe dovuto andare dal notaio per un rogito con cui i genitori le avrebbero ceduto una proprietà in Umbria.