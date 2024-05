Lite tra le star tv. Tiepida difesa di Mentana dai vertici de “La 7”. Lui abbozza, la Gruber no…

“La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e ad un prezioso lavoro di squadra. Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco. Così come è fondamentale che non manchi il rispetto verso un’azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l’autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti”. Con una tiepida nota l’editore di La7, sullo scontro tra Enrico Mentana e Lilli Gruber, ha fatto seguito alla richiesta di “chiarimenti” fatta dal direttore del Tg, dopo l’incidente dell’altra sera, quando la conduttrice di “Otto e mezzo” aveva lamentato uno sforamento degli orari accusando il collega di “incontinenza”. La nota della tv, a chiusura del dissidio, parla di un’azienda “che ha saputo negli anni mantenere e ampliare il livello di occupazione, risanarsi economicamente, e diventare un punto di riferimento di eccellenza nel panorama informativo e culturale italiano. Per questo va preservata e tutelata sempre da parte di tutti noi, che ci lavoriamo quotidianamente con passione e orgoglio”, conclude la nota. Con un semplice “sottoscrivo”, Enrico Mentana ha commenta sui social la nota. Più velenosetto il commento di Lilli Gruber. “Condivido da sedici anni la linea e le regole della mia azienda“.

In mattinata, sulla querelle, era calata anche l’ironia di Fiorello. “Si sta scatenando il putiferio tra Mentana e Gruber. Pensate che il Papa ha chiesto il cessate il fuoco! Lui era arrabbiatissimo, è tornato a casa, la Fagnani l’ha guardato e gli ha chiesto ‘ma tu che belva ti senti?'”. E non mancano le battutine sul futuro del direttore del Tg La7: “Mentana vuole sforare così tanto da superare l’8 e mezzo… e arrivare al Nove!”.