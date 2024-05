L’intervista. Valentino: “La Fondazione Alleanza Nazionale sottoscrive 15 milioni di Btp Valore. Fanno bene a noi e all’Italia”

“Stiamo sottoscrivendo Btp Valore per almeno 15 milioni di euro: 7 milioni li abbiano già acquistati, gli altri sono in fase di sottoscrizione. Una cifra importante, ma che fa bene all’Italia e a noi come Fondazione”. Il presidente della Fondazione Alleanza Nazionale, l’avvocato Giuseppe Valentino, rivela al Secolo che la Fondazione ha deciso di aderire alla “campagna patriottica” per la sottoscrizione dei Btp Valore, che ha lo scopo di riportare quanto più debito pubblico possibile all’interno dei confini nazionali. “È il nostro mandato: promuovere il patrimonio politico e culturale della destra, nella più ampia cornice dei valori di unità e identità nazionale. Siamo patrioti per statuto, oltre che per convinzione”, aggiunge Valentino, chiarendo come anche una decisione di tipo finanziario possa assumere un carattere valoriale.

Presidente, più di 15 milioni di euro sono tanti soldi. È stato difficile decidere di fare questo investimento?

In realtà, meno di quanto si possa pensare. Ovviamente è stato ponderato, la Fondazione gestisce con la massima attenzione i propri fondi. Ma qui parliamo di un investimento sicuro, con rendimenti vantaggiosi. Dal punto di vista economico si tratta di una scelta che reca beneficio alla Fondazione. E poi l’abbiamo considerata in linea con le nostre finalità.

Il tema patriottico?

Il tema patriottico. Noi nasciamo per la “conservazione, tutela e promozione del patrimonio politico e di cultura storica e sociale”. Il patriottismo è nel dna della destra e, dunque, nel nostro mandato statutario. Si tratta di valori che vanno incarnati nelle scelte concrete, per questo abbiamo ritenuto di aderire alla campagna lanciata dal governo fra gli italiani per contribuire a riportare il debito pubblico in mani nazionali.

È stata una scelta condivisa all’interno della Fondazione?

Sì, il Cda l’ha deliberata all’unanimità e con convinzione. Poi, ripeto, si tratta di un investimento blindato. Una situazione win-win: vinciamo noi, vince l’Italia.

Non temete spread, mercati, tassi?

Non con questo strumento. Inoltre, in generale, crediamo nell’Italia e nel percorso che ha intrapreso. Tutti gli indicatori dicono che la strada è giusta e anche noi vogliamo contribuire a consolidarla. Come Fondazione possiamo agire su diversi piani, a partire da quello culturale, e lo facciamo da sempre. Abbiamo considerato i Btp Valore come un’opportunità in più. L’auspicio è che per le prossime emissioni la nostra scelta possa essere anche un ulteriore incoraggiamento per gli altri investitori.