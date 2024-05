L’incredibile furia di Usyk, gigante ucraino campione dei massimi (video). Zelensky: “Noi colpiamo duro”

Orgoglio ucraino, una spinta a un popolo e un esercito in guerra contro l’invasore russo. Il campione di boxe, Oleksandr Usyk, da ieri è il nuovo campione mondiale dei pesi massimi dopo aver battuto, alla Kingdom Arena di Riyad, nell’evento battezzato ‘Ring of fire’, l’inglese Tyson Fury, detentore della corona WBC. Un match sul filo del rasoio: 115-112, 113-114, 114-113 i cartellini dei tre giudici. Ma con un round finale incredibile, nel quale Usyk. a distanza di 25 anni, da quando Lennox Lewis aveva sconfitto ai punti Evander Holyfield, è riuscito nell’impresa di riunire tutte le cinture dei massimi (IBF, WBA, WBC, WBO). “Grazie mille alla mia squadra, al mio Dio, Gesù, sua eccellenza. Per la mia famiglia. Per il mio paese!” le prime parole dell’ucraino visibilmente emozionato, a cui ha fatto eco il presidente ucraino Zelensky.

Usyk nuovo campione dei massimi, esulta Zelensky

La svolta all’ottava ripresa. Oleksandr Usyk sta perdendo il match del secolo, Tyson Fury è avanti ai punti ma subisce all’improvviso un gancio sinistro, barcolla, va all’angolo, il match cambia. Fury viene colpito ancora, barcolla, si fa sorreggere dalle corde, viene contato in piedi, fino alla dodicesima ripresa l’inglese non avanza più. Oleksandr Usyk vince ai punti, di un soffio, è il nuovo campione unificato dei pesi massimi di boxe. Zelensky esulta e commenta: “Noi ucraini sappiamo colpire duro”.