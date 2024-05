La pagina di Atreju “sfrutta” Saviano per lo spot delle Europee: “Ci hai convinti, scriviamo Giorgia” (video)

Continua a catturare visualizzazioni, reazioni e commenti inviperiti dalla sinistra la campagna elettorale dei ragazzi di Atreju sui Social: l’ultimo video ironizza su Roberto Saviano ed è divenuto rapidamente virale.

Il plot dei minispot dei giovani di Fratelli d’Italia è ormai un classico, divenuto molto popolare sui social: l’elettore telespettatore impugna un telecomando di una tv, si siede sul divano e assiste a un talk show politico. A parlare, di volta in volta, è qualche personaggio di spicco della sinistra, politico, giornalista o intellettuale. Il telespettatore elettore guarda all’intemerata e al delirio anti-Meloni e pro sinistra, per poi reagire con un l’unica risposta che in una nazione democratica si può ancora dare. Con il voto dell’8 e del 9 giugno alle elezioni europee.

Atreju riprende Saviano che grida bastardi a Meloni e Salvini

In questo ultimo video pubblicato in queste ore sulle pagine social di Atreju, Roberto Saviano: “Vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame – declama sospirando l’autore di Gomorra in una puntata de La7 – taxi del mare, crociere, tutte quelle parole spese su questa disperazione. C’è solo da dire: bastardi, come avete potuto. A Meloni, a Salvini, bastardi! Come è stato possibile?”. La replica dell’elettore telespettatore è immortalata nella cabina elettorale mentre barra sulla scheda il simbolo elettorale di Fratelli d’Italia e scrive: “Giorgia”». Il mini-spot realizzato dalla pagina di Atreju termina con la frase: “Loro insultano. Tu scrivi Giorgia”.

“Dopo il voto alla Bompiani passerà la voglia di ridere”

Un altro video ha spopolato in queste ore, sempre realizzato dalla pagina di Atreju. Prende spunto dalle dichiarazioni di Valentina Bompiani, intellettuale ospite del salotto tv di Giovanni Floris: “Ridiamo della Meloni, perché è una vera buffona – tuona la Bompiani nel video de La7 ripreso dalla pagina di Atreju – le cose che dice la Meloni sono ridicole”. Anche qui la risposta è la stessa, accompagnata dal messaggio: “Siamo preoccupati. Temiamo che alla Bompiani l’8 e il 9 giugno passi la voglia di ridere”.