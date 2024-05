La battaglia europea di Procaccini contro le follie verdi: la comunità calabrese nel Lazio a fianco di questa visione

Il nostro impegno per le elezioni europee riguarda ovviamente tutto il territorio nazionale. E le elezioni avranno un’importanza strategica ancora di più per il nostro Mezzogiorno, che non deve perdere l’occasione di poter usufruire di una Europa benevola e non ostile. Come comunità calabrese siamo ovviamente , fortemente impegnati sul nostro territorio per sostenere le ragioni politiche di Fratelli d’Italia e della sua leader, Giorgia Meloni. Ma abbiamo anche sollecitato il grande bacino di nostri corregionali nel Lazio ( solo settecentomila a Roma città) per sostenere, chiaramente dopo Giorgia Meloni, Nicola Procaccini.

Nicola Procaccini Presidente del gruppo ECR , è un giovane che ha una storia limpida. È stato dirigente nazionale dell’organizzazione giovanile di An, sindaco di Terracina e poi parlamentare europeo eletto nel 2019. In questi cinque anni ha dimostrato una capacità politica unica ma, quello che ancora di più conta, è stato coerente e fiero oppositore della follia ideologica portata avanti dai verdi europei e dal signor Franz Timnermans. Una politica ambientale che ha prodotto danni seri agli agricoltori e ai pescatori calabresi e a una regione come la mia che vive prevalentemente di ricchezza agro- turistica.

Procaccini, e con lui i nostri europarlamentari come Denis Nesci, si sono opposti alle misure imposte dai verdi e sostenute dal PD e dai Cinquestelle. Per questo stiamo chiedendo a tutti i nostri amici calabresi che vivono nel Lazio che saranno lieti di poter votare Giorgia Meloni di scrivere anche il nome di Nicola Procaccini. I calabresi che risiedono a Roma hanno una forte presenza nel mondo delle professioni, delle imprese, della pubblica amministrazione. Sono legati alla loro, nostra terra e sanno perfettamente che lo sviluppo della Calabria passa necessariamente attraverso la costruzione di una nuova Europa.

È un impegno che abbiamo assunto con tutti i parlamentari e i consiglieri regionali ed assessori calabresi. L’11 aprile scorso, in un incontro organizzato dal giornalista Mario Campanella, abbiamo incontrato pezzi importanti della comunità calabrese per sostenere Nicola e dare all’Europa una nuova visione. E la Calabria, terra colta e generosa, anche stavolta si farà sentire.

* Vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camer