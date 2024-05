Italiana bloccata in Egitto con la figlia, appello a “Chi l’ha visto”: «Mio marito mi picchia, fateci tornare in Italia»

Una 25enne italiana ha denunciato di essere bloccata con la figlia di un anno e mezzo in Egitto, trattenuta dal marito, un cittadino egiziano che l’ha anche denunciata per prostituzione, facendola finire in carcere. Il disperato appello è stato lanciato nel corso della trasmissione di Rai 3 ‘Chi l’ha visto?’ condotta da Federica Sciarelli. La donna si chiama Nessie Guerra ed originaria della provincia di Imperia.

Una vicenda di violenze e di reciproche accuse, culminata con la donna sbattuta fuori di casa insieme alla figlia, ma senza documenti. Quindi, di fatto, impossibilitata a tornare a casa.

Nessie Guerra, 25 anni: chi è l’italiana bloccata in Egitto

«Io e mia figlia di un anno e mezzo siamo bloccate in Egitto – ha denunciato la 25enne italiana a Chi l’ha visto? – Sono stata costretta a scappare di notte per le violenze fisiche e psicologiche che il mio compagno italo-egiziano faceva nei miei confronti. L’ho conosciuto in Italia nel 2020 e nel 2021 siamo venuti in Egitto. Lui e il padre hanno promesso di regolarizzarmi con i documenti ma la situazione ha preso una brutta piega, e la mia vita è diventata un incubo».

«Sono iniziati i maltrattamenti quotidiani, quando sono riuscita a scappare mi sono avvicinata al Consolato, che mi ha fatto tutti i documenti di cui avevo bisogno. Da quel momento il mio compagno ha iniziato a fare una serie di denunce e accuse, per cui ho dovuto passare un giorno e mezzo nel carcere egiziano. Io e la mia bambina ci troviamo bloccate qui, nel terrore perché lui ha anche tentato un rapimento. Da parte del Consolato del Cairo c’è stato un tentativo di mediazione che il papà di mia figlia non ha voluto accettare. Chiedo l’intervento della trasmissione per riuscire a farmi tornare nel mio paese con la mia bambina» ha commentato Nessie.

Dal marito egiziano minaccia anche al console italiano

Nel frattempo in trasmissione è arrivata una lettera del compagno di Nessie. Tamer scrive alla trasmissione di Rai 3 una lettera, affermando di essere stato avvisato da “Dio onnipotente” che si sarebbe parlato dell’argomento. Nella lunga missiva l’uomo se la prende con il console italiano – le parole non vengono pronunciate, ma si fa riferimento al fatto che il diplomatico avrebbe avallato presunte mancanze a carattere immorale della donna. «Io mi trovo in Egitto, mia moglie ha commesso palesi turpitudini ed infamità». Per poi ribadire l’intenzione e di non far tornare in Italia né la bambina né sua madre.