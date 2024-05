“Io voto Giorgia perché è una di noi…”. Lo spot di FdI per le Europee: parla la gente comune (video)

Gente comune, lo studente, la pensionata, l’agricoltore, il medico, la donna diversamente abile, l’operaio, la mamma lavoratrice, ognuno con un buon motivo per votare Giorgia Meloni alle prossime Europee. Lo spot di Fratelli d’Italia, girato da una casa di produzione cinematografica di Roma, è una piccola novità nel panorama politico italiano per il ritmo – domande e risposte brevi – e per la qualità della fotografia e del suono, in stile “movie” più che trailer. Le frasi chiave individuate hanno a che fare col profilo “underdog” del presidente del Consiglio, una che viene dal basso, che si è fatta da sola, una che conosce i problemi della gente e che non si vergogna, anzi si vanta, di essere “una di voi”. Un’operazione verità anche rispetto alle fake dell’opposizione, sugli aumenti delle pensioni, su più fondi sulla sanità, sulla riforma fiscale, donne, famiglia, lo Stato finalmente amico, l’agricoltura da difendere da quella Europa che, con la sinistra, vuole «imporre regole assurde».